柯文哲脫口「藍白分」 牛煦庭：心直口快非新聞 藍白合作才制衡民進黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲今脫口而出「藍白分」，引發討論。國民黨立委牛煦庭說，不用過度解讀，藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待，民進黨如此跋扈，若不合作，則難以發揮制衡力量。

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲說，比起現在所謂的「藍白合」。更重要的概念是「藍白分」，意思就是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情，「同樣的概念，也可以運用在我跟黃國昌的合作關係。」

今有媒體詢問，「藍白分」是否有可能從分工合作變成分手，柯文哲聽聞笑說「世界上什麼事情都有」，看起來藍營朋友都很玻璃心，至於綠營朋友則是見獵心喜，同時也反嗆賴清德總統，藍白合不就是由他造成，「你把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後人家只好合作。」

針對柯文哲說法，牛煦庭說，柯文哲口中的「分」，是分工合作，還是有合作的精神，不用過度解讀。藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待，民進黨如此跋扈，不合作，難以發揮制衡力量。

牛煦庭直言，柯文哲的心直口快，難免讓人不舒服，這也不是什麼新聞，但他相信柯文哲很快會了解基層民意的期待。

民眾黨創黨主席柯文哲（右二）今上午出席第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會。記者林伯東／攝影
藍白合 柯文哲 牛煦庭

相關新聞

陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間

民眾黨2年條款期限將至，出身中國大陸的陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，成政治史上首位陸配立委。內政部重申，根據...

因應台海局勢 政院拍板海巡署再增一名副署長

因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今天拍板「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，明定增置副署長一人，草案將函...

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放...

卓揆喊「台灣101」挨轟 政院一句話回應：不必多做解釋

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北101大樓，行政院長卓榮泰當天在臉書恭賀發生時...

稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲今天受訪時表示，自己本來就想開辦台灣的...

