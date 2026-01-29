柯文哲脫口「藍白分」 牛煦庭：心直口快非新聞 藍白合作才制衡民進黨
民眾黨前主席柯文哲今脫口而出「藍白分」，引發討論。國民黨立委牛煦庭說，不用過度解讀，藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待，民進黨如此跋扈，若不合作，則難以發揮制衡力量。
民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲說，比起現在所謂的「藍白合」。更重要的概念是「藍白分」，意思就是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情，「同樣的概念，也可以運用在我跟黃國昌的合作關係。」
今有媒體詢問，「藍白分」是否有可能從分工合作變成分手，柯文哲聽聞笑說「世界上什麼事情都有」，看起來藍營朋友都很玻璃心，至於綠營朋友則是見獵心喜，同時也反嗆賴清德總統，藍白合不就是由他造成，「你把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後人家只好合作。」
針對柯文哲說法，牛煦庭說，柯文哲口中的「分」，是分工合作，還是有合作的精神，不用過度解讀。藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待，民進黨如此跋扈，不合作，難以發揮制衡力量。
牛煦庭直言，柯文哲的心直口快，難免讓人不舒服，這也不是什麼新聞，但他相信柯文哲很快會了解基層民意的期待。
