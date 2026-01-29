張惇涵：土方去化中台灣面臨較大困難 應加強跨縣市合作

土方之亂延燒，行政院秘書長張惇涵說，期盼地方政府之間跨區合作，目前中台灣地區面臨較大困難，各縣市應採「區域聯防」合作；內政部長劉世芳指出，未來將持續協調，並在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例；內政部除了協調業者跨區合作，也將成立公有土資場或調度中心因應。

今年元旦上路的土方新制，是因應盜採砂石並違法傾倒廢棄物猖獗，但中央實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發業者反彈；中央與地方討論後，採取擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行並開放小貨車申裝3項配套。

內政部今赴行政院會報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」。張惇涵於會後記者會指出，行政院跨部會提出營建剩餘土石方全流程管理政策，盼達到合法有效率控管、落實環境正義與邁向國土永續目標；由於6都去年總出土量占全國84%，今天行政院會也就此討論逾1小時，六都代表肯定也支持中央續推。

張惇涵指出，解決問題需要三面向合作。第一，中央與地方，地方政府相關局處主管已與中央組成群組，積極討論如何因應；第二，政府跟民間必須合作；第三，地方政府需跨區合作，目前全國土方去化面臨較大困難是在中台灣地區，除了台中港正加速進行、彰濱工業區暫置場可望在過年後使用，他期盼中部縣市應納入區域聯防概念，讓各地土方有效率去化。

張惇涵說，目前的策略是階段性進度，希望農曆年前能有進展，轉型一定會有陣痛期，但只要勇敢邁開步伐，相信營建剩餘土石方管理一定會回到正軌。

劉世芳坦言，確實出現鄰近縣市政府不願意互收土方等狀況，中央會持續協調，中部地區也正在協調中，朝樂觀方向發展；此外，有些縣市政府的管理規定只規定轄內區域，但涉及跨區或跨異地暫置部分，可能需修正管理規定或自治條例，內政部會在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例。