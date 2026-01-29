民進黨六都議員提名席次出爐 新北兩選區初選激戰

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員第八選區表態者眾圖為新人吳昇翰（左起）、議員卓冠廷、議員林銘仁、新北市長參選人蘇巧慧、議員廖宜琨、新人朱誼臻、議員彭一書、新人高乃芸。記者葉德正／攝影
民進黨中央今天發布2026年直轄市議員提名初選公告，新北市各選區議員將提名人數35人（不含原住民），2月4日至10日領表登記，其中新北市第三選區（新莊）提名4席，可能有5-6人爭取，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名5人，已有7人表態爭取，這兩區最可能進入初選。不過地方人士指出，不到登記那一刻，誰都不敢肯定哪一區會不會有人出面挑戰。

根據民進黨中央公告，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2席、第二選區（林口、五股、泰山）2席、第三選區（新莊）4席、第四選區（蘆洲、三重）6席、第五選區（板橋）5席。

第六選區（中和）3席、第七選區（永和）2席、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）5席、第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）2席、第十選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）1席，第十一選區（金山、汐止、萬里）2席。

目前第三選區民進黨現任議員翁震州、林秉宥已表態爭取連任，還有新人吳奕萱、陳岱吟與翁昭仁表態，現任議員鍾宏仁態度尚未明確，可能有5-6人爭取4提名席次，可能進入初選。

第八選區現任民進黨議員包括卓冠廷、廖宜琨、彭一書、林銘仁同樣表態爭取連任，新人則有吳昇翰、高乃芸、朱誼臻，將出現7搶5局面。

議員 民進黨

