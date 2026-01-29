陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間
民眾黨2年條款期限將至，出身中國大陸的陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，成政治史上首位陸配立委。內政部重申，根據國籍法規定，公職人員須在一年內放棄中華民國以外國籍，沒有任何解釋空間，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍都須放棄。
具陸配身分的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，去年因為依「國籍法」規定放棄中國國籍，遭內政部解除公職，引發質疑，此次民眾黨提名的不分區立委李貞秀是否面臨相同處境，備受關注。內政部指出，目前並未收到李放棄中國大陸國籍的證明。
對於李貞秀即將在下周宣示就職立委，內政部次長董建宏今天在行政院會後記者會說明，依據國際法，公職人員須在就職前提出放棄外國國籍的主張，並在一年內完成放棄的相關手續，「沒有任何解釋空間」，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄。
媒體追問，放棄國籍的期限是就職一年內，是否變相給李貞秀一年立委任期。董建宏重申，放棄國籍的追究期是就職後一年，內政部是依法行政，要李依法提出放棄中華人民共和國國籍證明，「沒有討論的餘地」。
