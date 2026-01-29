快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部次長董建宏。記者黃婉婷／攝影
內政部次長董建宏。記者黃婉婷／攝影

民眾黨2年條款期限將至，出身中國大陸的陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，成政治史上首位陸配立委。內政部重申，根據國籍法規定，公職人員須在一年內放棄中華民國以外國籍，沒有任何解釋空間，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍都須放棄。

具陸配身分的花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，去年因為依「國籍法」規定放棄中國國籍，遭內政部解除公職，引發質疑，此次民眾黨提名的不分區立委李貞秀是否面臨相同處境，備受關注。內政部指出，目前並未收到李放棄中國大陸國籍的證明。

對於李貞秀即將在下周宣示就職立委，內政部次長董建宏今天在行政院會後記者會說明，依據國際法，公職人員須在就職前提出放棄外國國籍的主張，並在一年內完成放棄的相關手續，「沒有任何解釋空間」，不管是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄。

媒體追問，放棄國籍的期限是就職一年內，是否變相給李貞秀一年立委任期。董建宏重申，放棄國籍的追究期是就職後一年，內政部是依法行政，要李依法提出放棄中華人民共和國國籍證明，「沒有討論的餘地」。

國籍法 內政部 李貞秀 陸配

延伸閱讀

立委助理費修法明恐闖關 牛煦庭堅持自提版：不會借屍還魂

李貞秀遞補立委無法放棄陸籍 柯文哲要陸委會、內政部提解方

陸配參政權被侵害？ 游盈隆：兩岸關係高度複雜 中選會沒有主張的立場

政府衝刺光電 茂迪、元晶利多

相關新聞

陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間

民眾黨2年條款期限將至，出身中國大陸的陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，成政治史上首位陸配立委。內政部重申，根據...

因應台海局勢 政院拍板海巡署再增一名副署長

因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今天拍板「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，明定增置副署長一人，草案將函...

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放...

卓揆喊「台灣101」挨轟 政院一句話回應：不必多做解釋

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北101大樓，行政院長卓榮泰當天在臉書恭賀發生時...

稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲今天受訪時表示，自己本來就想開辦台灣的...

張惇涵：土方去化中台灣面臨較大困難 應加強跨縣市合作

土方之亂延燒，行政院秘書長張惇涵說，期盼地方政府之間跨區合作，目前中台灣地區面臨較大困難，各縣市應採「區域聯防」合作；內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。