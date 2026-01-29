快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

土方之亂延燒 卓榮泰提三策解套：GPS 雙軌、暫置場、流程簡化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

營建剩餘土石方去化問題持續延燒，行政院長卓榮泰29日指出，為因應土方去化受阻及收受費用異常等亂象，中央將攜手地方政府及民間業者，共同推動三項因應策略，包括採取GPS雙軌並行、設置暫置場擴增去化量能，以及簡化土方運送流程，以加速土石方去化、維持工程順利推動。

內政部國土署自今年1月1日起實施「營建剩餘土石方全流向管理政策」，要求清運車輛全面安裝GPS，並以電子聯單控管各進出點流向，以杜絕非法棄置行為。不過，新制上路後，部分縣市反映去化量能不足，導致土石方收受費用異常攀升，引發業界反彈。

卓榮泰29日聽取內政部「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告後指出，面對現行去化卡關狀況，政府須務實因應，兼顧管理與產業實務需求。他拍板三項具體措施：第一，採取GPS雙軌並行制度，並開放小貨車申裝GPS，以提高彈性；第二，透過設置暫置場方式擴增去化量能，由中央提供場地、地方政府協助管理；第三，簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送至最終去化場所，提升效率。

針對暫置場設置，卓榮泰要求內政部與各地方政府密切協調，於農曆年前完成暫置場啟用程序，並訂定相關自治條例，全力推動政策落實。

此外，卓榮泰也指示各相關部會，未來在公共工程規劃設計階段即須落實源頭減量與土方平衡原則，並請交通部、經濟部加速推動填海造陸等大型需土工程，以銜接暫置土方後續去化。他強調，中央與地方、政府與民間須共同合作，才能有效解決長期以來的土石方管理問題。

土方 卓榮泰 GPS

延伸閱讀

卓揆喊「台灣101」挨轟 政院一句話回應：不必多做解釋

台中爆發禽流感 卓榮泰下令嚴查違法避免潛在風險擴大

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

卓榮泰：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理

相關新聞

陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間

民眾黨2年條款期限將至，出身中國大陸的陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，成政治史上首位陸配立委。內政部重申，根據...

因應台海局勢 政院拍板海巡署再增一名副署長

因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今天拍板「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，明定增置副署長一人，草案將函...

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放...

卓揆喊「台灣101」挨轟 政院一句話回應：不必多做解釋

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀爬台北101大樓，行政院長卓榮泰當天在臉書恭賀發生時...

稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲今天受訪時表示，自己本來就想開辦台灣的...

張惇涵：土方去化中台灣面臨較大困難 應加強跨縣市合作

土方之亂延燒，行政院秘書長張惇涵說，期盼地方政府之間跨區合作，目前中台灣地區面臨較大困難，各縣市應採「區域聯防」合作；內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。