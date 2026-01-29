因應台海局勢 政院拍板海巡署再增一名副署長

因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今天拍板「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，明定增置副署長一人，草案將函請立法院審議意，修法通過後，海委會未來將有三名副署長；海委會副主委、海巡署長張忠龍指出，未來將依據副署長專業分工督導相關業務，確保國安、治安及平安。

行政院長卓榮泰指出，海巡署轄區遍布全國，所屬機關數、預算及人力規模龐大，2018年組改之前原設置副署長3人；組改後海巡署長由海委會副主委兼任，副署長減為2人。

卓榮泰指出，基於海巡署因應國際情勢，並配合推動平戰轉換、國安韌性等政策，其任務範疇橫跨海域執法、海上救難、海岸巡防、海洋治理、國家安全等不同專業領域，因依組織基準法第19條第3項規定，增置海巡署副首長1人，襄助首長督導及指揮監督。

海巡署指出，此次海巡署組織法修正，是為強化領導階層，以因應海巡龐大業務及與日俱增的艱鉅任務。在面對推進造艦與裝備升級、導入無人機（載具）、岸際雷達及AI影像辨識等重大建案，及國際涉外交流事務與新型態國安威脅，海巡署刻正積極深化與理念相近國家合作，提高國際能量，強化印太區域的共同嚇阻架構，並盱衡跨境合作需求，持續推動相關駐點，以應處涉外業務的急遽擴張。

海巡署說，面對日益頻繁的海底電纜破壞事件及跨境毒品走私，增置副署長將有助於優化國際合作機制及各項新增任務遂行，確保國安、治安及平安三安任務的精準執行，落實「韌性臺灣」願景，建構從岸際到遠洋的全方位安全保障，籲請各界共同支持海巡，作海巡在海域最前線最強大的後盾。