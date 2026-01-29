鄭麗文稱大陸是親人 林濁水酸：不放棄對台動武算親人？

國民黨主席鄭麗文28日在中常會針對美中台關係表示，不需要在美中之間選擇，她說，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」。民進黨前立委林濁水表示，鄭麗文說大陸是親人，「但是三不五時強調不放棄對台灣動武？算是親人？要不要清醒一下頭腦？」

鄭麗文28日表示，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。她說，最近許多國際友人問她是親中還是親美，她反問，「為何不能兩個都選？」「台灣不需要在美中之間選擇」，她希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，才是人類之福。

國民黨副主席蕭旭岑2月2日將率團前往北京，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。林濁水今天在臉書表示，國民黨主席稱，美國曾經是台灣的恩人。他指出，「是指曾使經援台灣，使台灣免於經濟崩潰嗎？還同時軍援台灣、雙方簽共同防禦條約、第七艦隊協防台海使台灣足以擋住中共的武力犯台遂行統一大業？」

林濁水表示，「那倒是真的。只是在登陸前夕這樣強調？緣於天兵本性難自棄，只能自然流露？」林濁水說，「又說大陸是親人。但是三不五時強調不放棄對台灣動武？算是親人？要不要清醒一下頭腦？」