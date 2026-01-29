快訊

扯！88會館郭哲敏高院法庭公然「看A片」 法官氣炸

遭控性侵猥褻6女…NONO二審開庭被問「是否和解」 他一如既往不回應

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰針對土方之亂的裁示。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰針對土方之亂的裁示。記者黃婉婷／攝影

土方之亂延燒，行政院卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。

對於暫置場，卓榮泰要求內政部與各地方政府緊密協調，於農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

高雄美濃大峽谷案，因盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，引發一連串爭議。

卓榮泰今天聽取內政部報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」。他指出，為解決營建剩餘土石方去化問題，杜絕不肖業者非法棄置，內政部1月1日要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，但近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況。

對於具體策略，卓說，第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作。

面對現行土石方去化受阻，卓榮泰說，應務實尋找合適土地暫置土方，讓工程順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化，後續請內政部持續推動各項策略，各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，他也要求請在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

內政部 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

卓榮泰：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理

震民調／綠北市王世堅支持度最高 力壓卓榮泰、鄭麗君

賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

立院朝野共識 邀卓榮泰3月3日赴立院報告台美關稅協定

相關新聞

國土署官網不藏了！ 新任署長確定是高雄幫蔡長展

內政部國土署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，至於接任人選先前傳出為月初剛調任內政部擔任參事的高雄市前水利局長蔡長展...

稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲今天受訪時表示，自己本來就想開辦台灣的...

不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

國民黨主席鄭麗文昨說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國台灣絕不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相...

土方之亂祭三策略 卓榮泰：農曆年前完成暫置場啟用

土方之亂延燒，行政院長卓榮泰今天指出，中央將與地方、政府與民間共同合作，政院並提出三項策略，第一，採GPS雙軌並行，開放...

柯文哲任國家治理學院長…再傳黨內2個太陽 吳怡萱這樣看

民眾黨創黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，外界傳黨內將出現兩個太陽。民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專...

影／赴台中山區陪長輩圍爐 賴清德總統：希望社會多關懷弱勢及長者

賴清德總統今天中午前往台中市北屯區關懷長者，除了欣賞百歲鍾波球老爺爺表演魔術「神仙賜福」外，也幫邱姓老爺爺張貼春聯，他在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。