人權會呼籲加速反歧視法立法 政黨補助金促女性參政

中央社／ 台北29日電

國家人權委員會今天舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）國家報告獨立評估意見發表會，副主委紀惠容說，反歧視法迄今還在行政院，且未納入仇恨言論，呼籲加速立法。同時政府部門女性參政比例以及基層選舉女性當選率偏低，呼籲修正政黨法，規定政黨補助金提供一定比例促進女性參政。

國家人權委員會上午舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第5次國家報告獨立評估意見發表會，針對歧視定義、性別平等機制、性別暴力、女性公共參與、工作與家庭平衡、及不利處境群體婦女的交叉性歧視等6大議題，提出40點監督意見與20項建議。

人權會委員、監委高涌誠說明，獨立評估意見來自人權會2021年至2025年處理陳情申訴、研究調查，以及多年與婦權基金會合作蒐集基層婦女團體意見等工作觀察，並交叉比對分析官方資料與公私部門對話所得資訊。許多議題是CEDAW及兩公約國際審查委員會共同關切的重點，也包括反歧視法尚未立法、性別仇恨言論未明確禁止，以及家事移工權益保障不足等。

紀惠容指出，今年為婦運人士彭婉如逝世30週年。當年彭婉如遇害後，催生性侵害犯罪防治法及刑法修正。台灣2023年的Me Too運動，促成制度檢討與性平三法修正。人權會盼透過CEDAW定期審查與追蹤機制，持續推動性別平等，而非在重大事件發生後才促成改變。

紀惠容表示，此次關注包括性別歧視判別標準不一、性平機制資源不足、性別暴力持續存在、女性公共參與及決策影響力仍待提升，以及婦女工作與家庭生活仍難兼顧等問題，並特別關注偏鄉、原住民婦女、女性移工移民、身心障礙婦女、離婚婦女等群體，在健康、勞工、教育及家庭等領域面臨的困境。

紀惠容進一步舉例，反歧視法迄今還在行政院，且未納入仇恨言論，呼籲加速反歧視法立法。墮胎需要配偶同意也不符合CEDAW精神。另外，目前性侵害不起訴案件高達95%，理由為罪嫌不足，且權勢性侵案件起訴率偏低，應檢討刑法妨害性自主罪成立要件，採納積極同意模式，同時促進司法人員於偵審過程尋求多元證據。

她也提到，總統府僅全社會防衛韌性委員會女性達到1/3、行政院女性閣員2000年以來均未達1/3，且28%議員選舉區無女性當選、51%鄉鎮市民代選區無女性當選，呼籲修正政黨法，明定政黨補助金應提供一定比例促進女性參政。

性別平等 行政院 人權

