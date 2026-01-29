快訊

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

身心靈療癒變煉獄！預約吃月餅被打死 藝識流創辦人、網紅牙醫4人起訴

蘇巧慧租下連任競選辦公室 侯友宜：市民看候選人提出的政策願景

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市各界慶祝115年農民節大會。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市各界慶祝115年農民節大會。記者江婉儀／攝影

2026新北市長選戰引關注，立委蘇巧慧近日已確定租下，當初侯友宜競選市長連任的板橋F1社區，被外界認為是市長的福地，侯友宜今受訪表示，其實市民最重要的是看候選人提出來的政策願景，以及他的治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。

2026九合一選舉

侯友宜今出席新北市各界慶祝115年農民節大會，媒體詢問，對於國民黨徵召台北市副市長李四川的方式有什麼看法，侯友宜表示，黨有它的規畫的程序、時間跟節奏，那一切按照節奏，大家透過溝通協調，以及未來整個程序的過程當中產生最好的人選，來帶領新北市的市政，讓市政能夠一棒接一棒能夠延續下去。

侯友宜 蘇巧慧

延伸閱讀

匈牙利代表拜會侯友宜 聊起「河海音樂季」

獨／國民黨提名太慢 侯友宜連任勝選競總被蘇巧慧租走了

這周與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜：照既定節奏往前邁進

新北市長選戰整合…侯友宜稱放心 李四川也一句話回應

相關新聞

影／「美女刺客」朱書昕、吳巧瀅 連袂登記選民進黨基隆議員初選

民進黨基隆市議員黨內初選登記明天截止，目前已有9人完成登記，預計提名15人，其中安樂區競爭最激烈，5人爭取3席提名，預計...

蘇巧慧租下連任競選辦公室 侯友宜：市民看候選人提出的政策願景

2026新北市長選戰引關注，立委蘇巧慧近日已確定租下，當初侯友宜競選市長連任的板橋F1社區，被外界認為是市長的福地，侯友...

彰化縣民進黨民調…福興鄉長由黃厚綿勝出 北斗區議員今晚登場

民進黨彰化縣黨部昨晚辦理福興鄉長選舉民調，由福興鄉民代表黃厚綿勝出，將代表民進黨投入福興鄉長選舉，落敗的福興鄉公所秘書陳...

中正萬華選情詭譎 吳怡萱點名鍾小平：藍白合架構之外

民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專訪，談到中正萬華選情，她說，藍白合大架構下，例外的就是國民黨現任議員鍾...

【總編開箱】卓榮泰「台灣101」？ 民進黨在台北市為何失落28年

記者開車到台北信義區101大樓，用手機Google「台灣101」，跳出來的是「Taipei 101」，換試車上GPS，仍是台北101，都查無行政院長卓榮泰口中的「台灣101」。堂堂大院長只會耍改名嘴皮子、架台北市長蔣萬安「政治拐子」，就不難理解民進黨為何在台北市「失落28年」。

侯友宜昔勝選競總 蘇巧慧搶先租走了

國民黨新北市長人選還在協調，已就戰鬥位置的民進黨參選人蘇巧慧競選總部找定，就是當年新北市長侯友宜競選連任的板橋超級F1社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。