蘇巧慧租下連任競選辦公室 侯友宜：市民看候選人提出的政策願景
2026新北市長選戰引關注，立委蘇巧慧近日已確定租下，當初侯友宜競選市長連任的板橋F1社區，被外界認為是市長的福地，侯友宜今受訪表示，其實市民最重要的是看候選人提出來的政策願景，以及他的治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。
2026九合一選舉
侯友宜今出席新北市各界慶祝115年農民節大會，媒體詢問，對於國民黨徵召台北市副市長李四川的方式有什麼看法，侯友宜表示，黨有它的規畫的程序、時間跟節奏，那一切按照節奏，大家透過溝通協調，以及未來整個程序的過程當中產生最好的人選，來帶領新北市的市政，讓市政能夠一棒接一棒能夠延續下去。
