稱「藍白分」比「藍白合」重要 柯文哲：分工合作擅長事情

民眾黨主席黃國昌布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲今天受訪時表示，自己本來就想開辦台灣的「松下政經塾」，幫助民眾黨招募黨員、訓練黨員到訓練成為公職，兩個太陽分工合作，各自做擅長喜歡的事情。

民眾黨昨天舉行中央委員會，黃國昌布達一級主管人事命令，包括柯文哲出任國家治理學院院長、邱佩琳為指定中央委員。黃國昌表示，柯文哲擔任國家治理學院院長具有指標性意義，未來將全面開辦「國政班」及「候選人訓練課程」強化國政人才，希望藉此吸引更多有志之士加入民眾黨。

民眾黨今天舉行第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會，柯文哲會前受訪時表示，他以前經常說想要開辦台灣的「松下政經塾」，因為教育是一切的基礎，而套用在政黨也是一樣，「從招募黨員、訓練黨員到訓練成為公職，這是我很想做的事情。」

媒體詢問，柯文哲接任國家治理學院院長，外界解讀有意重掌民眾黨大權。柯文哲聽聞後則說明，當時是收到黃國昌的邀請，自己覺得不錯就決定接任，「故事就是這麼簡單，請大家不要想太多。」

柯文哲表示，民眾黨兩個太陽可以合作，各自做擅長跟喜歡的事情，就像他看到法律條文就想打瞌睡，「我當一個外科醫師，連自己的卷宗都懶得看」，但是黃國昌就對法律條文很有興趣，「所以我們就分工合作，立法院就給他處理，我專門到南部開辦訓練班，至少民眾黨要到南部發展。」

柯文哲也說，比起現在所謂的「藍白合」。更重要的概念是「藍白分」，意思就是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情，「同樣的概念，也可以運用在我跟黃國昌的合作關係。」

媒體詢問，「藍白分」是否有可能從分工合作變成分手，柯文哲聽聞後則笑說「世界上什麼事情都有」，看起來藍營朋友都很玻璃心，至於綠營朋友則是見獵心喜，同時也反嗆賴清德總統，藍白合不就是由他造成，「你把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後人家只好合作。」

此外，柯文哲先前南下高雄出席「高雄轉型、青年未來」青年論壇，談及人工生殖法沒有意識形態或統獨問題，自己曾經提議要讓國家正常運作，起手式就是以人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，結果民進黨就是要亂、為反對而反對。

柯文哲對此表示，今年度總預算、軍購特別條例在立法院卡關，現在國家就是僵在那裡，朝野政黨彼此意氣之爭，「權力大的人要整合權利小的人容易，權力小的人要整合權利大的人不容易」，所以台灣目前一切困境，還是在賴總統的一念之間。

柯文哲說，自從他交保以來，台灣政治陷入僵局，所以才會想要幫忙處理問題，也尋求朝野政黨討論的起點，「我的好意是這樣，結果到名嘴口中變成在做密室政治交換」，請不要把所有人都想得這麼壞、好像大家都在做壞事，自己只是希望台灣正常往前走。