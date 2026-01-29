快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中。圖／本報資料照（記者曾學仁／攝影）
孫文學校總校長張亞中。圖／本報資料照（記者曾學仁／攝影）

國民黨主席鄭麗文昨說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國台灣絕不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。孫文學校總校長張亞中質疑，這樣的論述不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治現實更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向，他要表達嚴正抗議。

張亞中今天表示，美國從來不是任何國家的「恩人」。美國是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，過去如此，今天如此，未來也不會例外。把國際政治中的利益計算，包裝成「感恩敘事」，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴。

張亞中指出，回顧歷史，美國在多個關鍵時刻，並未「守護」台灣，而是選擇切割、犧牲甚至利用台灣。他舉例，當中華民國政府在大陸節節敗退、局勢急轉直下之際，美國率先發表「對華白皮書」，公開宣告對中華民國政府「不再負責」，為自身政策失敗切割責任，這是美國的止損，對中華民國政府毫無任何恩情。

其次，張亞中說，蔣中正總統堅持捍衛金門、馬祖，將其視為國家安全前線時，美國卻明確表態「不協防金馬」，只願防衛台灣與澎湖。換言之，在美國眼中，台灣的安全是可以被切割、被討價還價的。第三，「台灣地位未定論」由美國首先提出，並長期操作的戰略論述工具。目的是為保留美國在東亞的戰略模糊空間，卻實質傷害中華民國的國家地位與法理基礎。

第四，張亞中說，1978年底，美國在宣布與中華民國政府斷交前，竟在前幾個小時才通知政府高層。這種作法，而是赤裸裸的輕蔑對待，哪裡有任何的恩情。第五，美國早期多次以《貿易法》第301條款為工具，對台灣施壓，現在以高關稅壓迫台灣屈服。這種動輒揮舞大棒、以懲罰相逼的國家，是台灣的「恩人」？

張亞中說，綜觀美國整體中國政策，台灣從來不是主角，而只是棋子、工具與籌碼。到了今天，這一點不但沒有改變，反而更加赤裸。美國要求台灣對美投資高達五千億美元，將「護國神山」與整條半導體產業鏈移往美國；同時，又要求台灣將國防特別預算拉高至1.25兆元，大量採購美國武器，卻連交期、性能，乃至是否真正適用於台海防衛，都無法給出台灣人民清楚的交代。

他質疑，這樣的美國，何來「恩人」之說？一個把台灣視為提款機、風險承擔者與戰略耗材的國家，怎麼會是恩人？

張亞中表示，令人錯愕的是，當美國政要公開將台灣描述為「供應鏈風險區」、「兵凶戰危之地」，急於將關鍵產業搬離台灣之際，台灣內部竟仍有人高喊「美國是恩人」，提出這種說法的人，竟然還是中國國民黨的主席。這樣的邏輯、視野，令人難以理解也深感憂慮。

張亞中批評，如果國民黨主席真心認為美國是台灣的「恩人」，國民黨還有什麼正當性，去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？如果不是真心，只是隨口說說，那麼請問，「恩人」也可以隨便就認？鄭麗文對美國與國際政治的理解如此蒼白；論述對外關係，如此輕率，這已不只是膚淺，而是危險。

張亞中表示，身為黨員，也身為關心台灣前途的國民一份子，他必須嚴正表達立場，「美國是台灣恩人」這種如此諂媚說法，像極了一個佃農跪在地上，向壓迫他的主子叩首感恩一樣。這樣奴僕的心態，他無法接受，並對此表達嚴重的不滿、抗議與譴責。希望鄭麗文即刻收回「恩人說」，並表示道歉。

美國 恩人 張亞中 鄭麗文

延伸閱讀

國民黨新北市長人選難產 鄭麗文否決「逕自徵召」 有信心農曆年前落幕

國共將智庫交流 陸委會：「去政治化」或顧慮國內反應不佳

影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

相關新聞

國土署官網不藏了！ 新任署長確定是高雄幫蔡長展

內政部國土署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，至於接任人選先前傳出為月初剛調任內政部擔任參事的高雄市前水利局長蔡長展...

不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

國民黨主席鄭麗文昨說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國台灣絕不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相...

柯文哲任國家治理學院長…再傳黨內2個太陽 吳怡萱這樣看

民眾黨創黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，外界傳黨內將出現兩個太陽。民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專...

互動式農場遭空拍機投毒 動物展演行業漏洞何時能補？

近日萌寵圈最熱門的話題就是宜蘭知名的張美阿嬤農場，業者的兒子涉嫌用空拍機朝對手農場投毒，造成多隻動物死亡遭宜蘭地檢署起訴，農場也大動作發聲明切割。此事會引發討論，除了是國內首見以空拍機犯案外，嫌犯身為動物互動農場營運者，竟對可愛動物痛下殺手，只因員工跳槽，更凸顯業者動保觀念薄弱與農場經營的惡性競爭，近日立院討論動保法修法，在「餵養即飼主」是否入法吵翻天之際，更應關注的是國內這類互動式農場、餐廳等的動物生存權。

不和美國同步 石崇良表態持續爭取成為WHA觀察員、五月將出團交流

美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群宣布正式「退群」世界衛生組織（WHO），怒批WHO在COVID-19疫情爆發前忽視台灣警...

關稅不疊加雖定錨 業者壓力未散「怎麼搶訂單？」

美國對我課徵關稅15%不疊加，讓過去一年多來的不確定性得以消除。台中地區為機械、工具機、零組件產業聚落重鎮，選區在台中的立法院副院長江啟臣過去一年多來對此事著力甚深，他指出，關稅降至15%和不疊加，雖讓廠商與日、韓對手在美國市場公平競爭，但已失去的先機及市場訂單如何找回，恐怕仍是未知的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。