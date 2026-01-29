不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

國民黨主席鄭麗文昨說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國台灣絕不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。孫文學校總校長張亞中質疑，這樣的論述不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治現實更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向，他要表達嚴正抗議。

張亞中今天表示，美國從來不是任何國家的「恩人」。美國是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，過去如此，今天如此，未來也不會例外。把國際政治中的利益計算，包裝成「感恩敘事」，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴。

張亞中指出，回顧歷史，美國在多個關鍵時刻，並未「守護」台灣，而是選擇切割、犧牲甚至利用台灣。他舉例，當中華民國政府在大陸節節敗退、局勢急轉直下之際，美國率先發表「對華白皮書」，公開宣告對中華民國政府「不再負責」，為自身政策失敗切割責任，這是美國的止損，對中華民國政府毫無任何恩情。

其次，張亞中說，蔣中正總統堅持捍衛金門、馬祖，將其視為國家安全前線時，美國卻明確表態「不協防金馬」，只願防衛台灣與澎湖。換言之，在美國眼中，台灣的安全是可以被切割、被討價還價的。第三，「台灣地位未定論」由美國首先提出，並長期操作的戰略論述工具。目的是為保留美國在東亞的戰略模糊空間，卻實質傷害中華民國的國家地位與法理基礎。

第四，張亞中說，1978年底，美國在宣布與中華民國政府斷交前，竟在前幾個小時才通知政府高層。這種作法，而是赤裸裸的輕蔑對待，哪裡有任何的恩情。第五，美國早期多次以《貿易法》第301條款為工具，對台灣施壓，現在以高關稅壓迫台灣屈服。這種動輒揮舞大棒、以懲罰相逼的國家，是台灣的「恩人」？

張亞中說，綜觀美國整體中國政策，台灣從來不是主角，而只是棋子、工具與籌碼。到了今天，這一點不但沒有改變，反而更加赤裸。美國要求台灣對美投資高達五千億美元，將「護國神山」與整條半導體產業鏈移往美國；同時，又要求台灣將國防特別預算拉高至1.25兆元，大量採購美國武器，卻連交期、性能，乃至是否真正適用於台海防衛，都無法給出台灣人民清楚的交代。

他質疑，這樣的美國，何來「恩人」之說？一個把台灣視為提款機、風險承擔者與戰略耗材的國家，怎麼會是恩人？

張亞中表示，令人錯愕的是，當美國政要公開將台灣描述為「供應鏈風險區」、「兵凶戰危之地」，急於將關鍵產業搬離台灣之際，台灣內部竟仍有人高喊「美國是恩人」，提出這種說法的人，竟然還是中國國民黨的主席。這樣的邏輯、視野，令人難以理解也深感憂慮。

張亞中批評，如果國民黨主席真心認為美國是台灣的「恩人」，國民黨還有什麼正當性，去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？如果不是真心，只是隨口說說，那麼請問，「恩人」也可以隨便就認？鄭麗文對美國與國際政治的理解如此蒼白；論述對外關係，如此輕率，這已不只是膚淺，而是危險。

張亞中表示，身為黨員，也身為關心台灣前途的國民一份子，他必須嚴正表達立場，「美國是台灣恩人」這種如此諂媚說法，像極了一個佃農跪在地上，向壓迫他的主子叩首感恩一樣。這樣奴僕的心態，他無法接受，並對此表達嚴重的不滿、抗議與譴責。希望鄭麗文即刻收回「恩人說」，並表示道歉。