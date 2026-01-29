國土署官網不藏了！ 新任署長確定是高雄幫蔡長展

內政部國土署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，至於接任人選先前傳出為月初剛調任內政部擔任參事的高雄市前水利局長蔡長展。雖然內政部保持神秘，但近期相關記者會及說明會均由蔡出席，內政部今下午部務會報會後記者會也將公布新任署長，稍早國土署官網更直接放上蔡長展的相關資訊。

高雄市政府月初晚間發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，於1月5日調任內政部擔任參事。國土署於1月14日針對「營建剩餘土石方清運新制」引發土方之亂，緊急召開記者會，當時由最後一天任職的時任署長吳欣修與蔡長展同坐隔壁，並輪流發言說明，另國土署1月27日邀集全台土方相關公會開說明會，蔡長展也有一同與會，種種跡象讓接任可能性大增。