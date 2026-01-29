快訊

國土署官網不藏了！ 新任署長確定是高雄幫蔡長展

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土署於1月4日針對「營建剩餘土石方清運新制」引發土方之亂，緊急召開記者會，當時由最後一天任職的時任署長吳欣修（右）與蔡長展（左）同坐隔壁。記者張曼蘋／攝影
國土署於1月4日針對「營建剩餘土石方清運新制」引發土方之亂，緊急召開記者會，當時由最後一天任職的時任署長吳欣修（右）與蔡長展（左）同坐隔壁。記者張曼蘋／攝影

內政部國土署前署長吳欣修日前升任海委會常務副主委，至於接任人選先前傳出為月初剛調任內政部擔任參事的高雄市前水利局長蔡長展。雖然內政部保持神秘，但近期相關記者會及說明會均由蔡出席，內政部今下午部務會報會後記者會也將公布新任署長，稍早國土署官網更直接放上蔡長展的相關資訊。

高雄市政府月初晚間發布人事異動，宣布水利局長蔡長展，於1月5日調任內政部擔任參事。國土署於1月14日針對「營建剩餘土石方清運新制」引發土方之亂，緊急召開記者會，當時由最後一天任職的時任署長吳欣修與蔡長展同坐隔壁，並輪流發言說明，另國土署1月27日邀集全台土方相關公會開說明會，蔡長展也有一同與會，種種跡象讓接任可能性大增。

如今國土署官網已直接放上蔡長展照片、標示為國土署長，更是直接證實。蔡長展畢業於成功大學土木工程學系，具有碩士、博士學位，1995年通過特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，並歷任高雄市政府參事、高雄市府工務局局長、高雄市水利局長。

稍早國土署官網更直接放上蔡長展的相關資訊。圖／取自國土署官網
稍早國土署官網更直接放上蔡長展的相關資訊。圖／取自國土署官網

國土署 高雄市

相關新聞

不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

國民黨主席鄭麗文昨說，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國台灣絕不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相...

柯文哲任國家治理學院長…再傳黨內2個太陽 吳怡萱這樣看

民眾黨創黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，外界傳黨內將出現兩個太陽。民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專...

黃國昌「託孤」白版軍購早有安排？綠營轟勿以黨干政

民眾黨立法院黨團提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將軍購特別預算限縮在4000億元，連日引發討論，由於民眾黨立法院黨團總召黃國昌等6名民眾黨立委在2月1日將請辭卸任，卸任前硬要提民眾黨團版軍購條例，未來如何能確保未來通過的版本，能留存黃國昌「精神」？白營幕僚透露，黃國昌為了讓「舊黨團」提的軍購條例不致完全走樣，已事先做了許多安排……

互動式農場遭空拍機投毒 動物展演行業漏洞何時能補？

近日萌寵圈最熱門的話題就是宜蘭知名的張美阿嬤農場，業者的兒子涉嫌用空拍機朝對手農場投毒，造成多隻動物死亡遭宜蘭地檢署起訴，農場也大動作發聲明切割。此事會引發討論，除了是國內首見以空拍機犯案外，嫌犯身為動物互動農場營運者，竟對可愛動物痛下殺手，只因員工跳槽，更凸顯業者動保觀念薄弱與農場經營的惡性競爭，近日立院討論動保法修法，在「餵養即飼主」是否入法吵翻天之際，更應關注的是國內這類互動式農場、餐廳等的動物生存權。

不和美國同步 石崇良表態持續爭取成為WHA觀察員、五月將出團交流

美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群宣布正式「退群」世界衛生組織（WHO），怒批WHO在COVID-19疫情爆發前忽視台灣警...

