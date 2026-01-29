柯文哲任國家治理學院長...再傳黨內2個太陽 吳怡萱這樣看

民眾黨創黨主席柯文哲將擔任國家治理學院院長，外界傳黨內將出現兩個太陽。民眾黨北市議員參選人吳怡萱今早上「千秋萬事」廣播專訪，被問及此事，她說，過去說民眾黨是一人政黨，多了黃國昌就有兩顆太陽，但這才是正常政黨發揮過程、活化政黨。

吳怡萱表示，剛加入民眾黨時有在國家治理學院任職過，是一個培訓人才地方，提供青年或社會人士包含舉辦國政課程、講座等，就是希望朝向日本的松下政經塾。柯文哲卸下黨主席後，繼續幫民眾黨壯大，他也曾說民眾黨撐過第一個10年或下個10年，那就是人才培訓，也因此擔任院長。

她說，黨主席黃國昌作為主席，仍有執行方面，要維繫黨務，黃國昌過去習慣星期二、五開晨會，討論國政等關鍵過程，柯文哲都沒有參加。「現在就是到地方上進行輔選、開課、培訓人才等輔助角色。」黨內兩個太陽是相輔相成。

吳怡萱舉例，黃國昌尊重柯文哲，甚至在執行面上也會參考柯文哲過去細節，像是元旦升旗，會不會有發言、聯訪。個性上面也是，柯文哲就是有話直說，比較像是親民的阿北；黃國昌就比較嚴謹，發言說話斟酌，做事情比較條列式做好。

她說，期待更多顆太陽出來，過去說民眾黨是一人政黨，多了黃國昌就有兩顆太陽，但這才是正常政黨發揮過程、活化政黨。

談到京華城案3月26日宣判，吳怡萱說，判決不容樂觀，畢竟在賴清德主政下的司法，太過明顯於追殺政敵，人民看得懂會反撲，希望法官秉公處理。

她說，即便到現在還是有人會用檢察官的起訴書來攻擊民眾黨，其實很多起訴內容，開庭都被推翻，檢察官追加起訴條文，不管怎麼樣審理法官。經歷過司法調查的市府官員都是依法辦理，如今國家體系變成政治鬥爭，影響公務員心理狀態，都是依法行政，認為市政發展推動，背負牢獄之災，這樣可能進步嗎？