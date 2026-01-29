不和美國同步 石崇良表態持續爭取成為WHA觀察員、五月將出團交流

美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群宣布正式「退群」世界衛生組織（WHO），怒批WHO在COVID-19疫情爆發前忽視台灣警告，假裝台灣不存在。衛福部長石崇良今於立院受訪回應，台灣雖然不是會員國，但每年會議上都極地爭取成為觀察員，也透過每年世界衛生大會會議跟各國技術官員交流機會，今年五月將出團前往瑞士參與。

石崇良表示，美國退出WHO，相信對世衛組織衝擊很大，畢竟美國在各項公共衛生協助及財務挹注都扮演重要角色，但目前WHO仍是重要的公共衛生與相關議題重要交流平台。

石崇良說，雖然不是會員國，但每年在WHA會議上，我方積極爭取成為觀察員，也透過每年WHA會議跟各國技術官員交流，不論在防疫、各項法規或公共措施如癌症防治、慢性病防治等議題，和建立齊一標準都很有幫助。所以我將續投入相關活動，衛福部今年5月也會持續爭取成為世界衛生大會觀察員，出團參加活動。