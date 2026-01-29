聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲新職 民眾黨「黨校」校長

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北報導

民眾黨柯文哲有新工作。民眾黨主席黃國昌昨天布達一級主管人事命令，柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆市副市長邱佩琳則為指定中央委員。黃國昌表示，柯文哲未來將領軍開辦「國政班」及「候選人訓練課程」等，吸引更多有志之士加入民眾黨，為選戰布局。

此外，國民黨備戰年底九合一選舉，新北市長人選遲未出爐，引發基層焦慮。中常委林金結昨在中常會臨時提案，盼黨中央以內參民調，「逕自徵召」提名參選新北市長。不過，黨主席鄭麗文裁示，會照制度前進；她也再三保證，新北目前協調進展順利，有信心農曆年前會產生人選。

民眾黨昨天舉行中央委員會，黃國昌布達一級主管人事命令，包括他自己兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。

黃國昌說，柯文哲親自出馬擔任國家治理學院院長具有指標性意義，其過去經常把「眾人的智慧會超越個人的智慧」掛在嘴邊，而這正是國家治理學院的成立理念，未來將全面開辦「國政班」及「候選人訓練課程」強化國政人才，希望藉此吸引更多有志之士加入民眾黨。

民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

白營軍購條例被嗆缺建軍規劃 黃國昌反嗆不支持貪腐浪費

柯文哲有新工作了！黃國昌：任命出任國家治理學院院長

毛嘉慶被爆曾性騷民眾黨女黨工 黃國昌：一切秉公處理

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

相關新聞

立法院審查中選會人事 游盈隆 支持公投綁大選

中選會六名委員任期至去年十一月三日，但行政院至去年十二月廿二日才提出委員名單。立院內政、司法及法制委員會昨聯席審查提名名...

柯文哲新職 民眾黨「黨校」校長

民眾黨柯文哲有新工作。民眾黨主席黃國昌昨天布達一級主管人事命令，柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆市副市長邱佩琳則為指定...

國共智庫交流 陸委會：不得進行政治性協議

針對國共智庫交流，陸委會稱任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。

有學者受打壓取消隨團 蕭旭岑喊高抬貴手

國民黨副主席蕭旭岑下周一將率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑昨受訪時證實，新聞曝光後，...

影響九合一選情？柯志恩：民生交流無意識形態

國民黨派員前往北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界關注會否影響九合一選情。國民黨立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生相...

「美國曾是恩人大陸是親人」鄭麗文：不需在美中之間選擇

國民黨黨主席鄭麗文昨在中常會表示「不需要在美中之間選擇」，她說，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」。人在美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。