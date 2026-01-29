柯文哲新職 民眾黨「黨校」校長

民眾黨柯文哲有新工作。民眾黨主席黃國昌昨天布達一級主管人事命令，柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆市副市長邱佩琳則為指定中央委員。黃國昌表示，柯文哲未來將領軍開辦「國政班」及「候選人訓練課程」等，吸引更多有志之士加入民眾黨，為選戰布局。

此外，國民黨備戰年底九合一選舉，新北市長人選遲未出爐，引發基層焦慮。中常委林金結昨在中常會臨時提案，盼黨中央以內參民調，「逕自徵召」提名參選新北市長。不過，黨主席鄭麗文裁示，會照制度前進；她也再三保證，新北目前協調進展順利，有信心農曆年前會產生人選。

民眾黨昨天舉行中央委員會，黃國昌布達一級主管人事命令，包括他自己兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。

黃國昌說，柯文哲親自出馬擔任國家治理學院院長具有指標性意義，其過去經常把「眾人的智慧會超越個人的智慧」掛在嘴邊，而這正是國家治理學院的成立理念，未來將全面開辦「國政班」及「候選人訓練課程」強化國政人才，希望藉此吸引更多有志之士加入民眾黨。