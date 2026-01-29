立法院審查中選會人事 游盈隆 支持公投綁大選

中選會六名委員任期至去年十一月三日，但行政院至去年十二月廿二日才提出委員名單。立院內政、司法及法制委員會昨聯席審查提名名單，中選會主委被提名人游盈隆面對朝野立委詢問，表態支持公投綁大選；至於九合一地方選舉若實施不在籍投票，他認為現階段肯定是場災難，恐壓垮中選會。

行政院函送中選會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆，副主任委員為胡博硯，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，行政院秘書長張惇涵及被提名人昨均列席審查會。

民進黨立委黃捷詢問，游盈隆過去一向支持公投綁大選，若未來上任是否仍維持相同立場？游表示，支持公投綁大選，因相關法律已通過，而二○一八年曾發生邊投票邊開票、開票至凌晨三點等問題，「確實是一個噩夢」，但該次混亂與多項條件有關，當年有十項公投，在中選會公告後僅一個多月就投票，導致選務秩序大亂，後來修法將公投公告到投票期間延長為三個月。

民進黨立委陳培瑜也提出公投綁大選質疑。游盈隆說，二○○四年民進黨提出兩個公投綁大選順利舉行；二○○八年民進黨提出兩個公投綁大選，國民黨也相對提出兩個，共四案都順利辦完；公投綁大選碰到的問題是二○一八的那一場災難，大家都在想如何避免災難重現。

游盈隆說，西方有一句話是「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，意思是公投是重要的，跟選舉綁在一起立意甚佳，且過去經驗也證明這是沒有問題的。

國民黨立委牛煦庭詢問，若是立法院完成「不在籍投票」修法，中選會是否會忠實執行？游盈隆表示，中選會將依法行政、全力以赴執行。至於可行性，游坦言，不在籍投票確實是世界潮流，也是許多台灣民眾認為進步方向，但不能脫離現實，若深入檢視台灣現行選舉制度，就會發現牽涉極為複雜的選舉工程。

游盈隆強調，若在九合一選舉中實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」，中選會已評估將可能產生將近九千種不同選票，行政上幾乎無法負荷。目前中選會提出循序漸進的解決方式是可行的，是否先從公民投票實施、逐步累積經驗並解決社會疑慮，分階段一步步走，是較好做法。

民進黨立委吳思瑤詢問，中共、境外勢力在台的介選狀況是否嚴重？游盈隆表示，作為嚴謹的政治學者，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據證明」。