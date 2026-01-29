冷眼集／無法解僵局 政府只會扣賣台紅帽

國民黨下周率團赴陸出席兩岸交流合作論壇。正式宣布前，綠營各種陰謀論已鋪天蓋地流傳，民進黨政府無法解開兩岸僵局，還以國安之名，動輒政治操作給反對黨扣上賣台紅帽；究竟是真心為台灣民眾著想，還是為選舉考量、打壓政敵？

對於與陸往來，政府一方面要求產業承擔「自由的成本」，卻未能提供足以替代兩岸交流的實質出路。當在野黨推動以產業、學術、民生為主軸的交流，即便刻意淡化政治色彩，仍被貼上意識形態標籤，甚至傳出隨團學者被有關單位「關切」。

政府在國安框架下，總把在野黨的兩岸交流行為視為「親中賣台」，紅標籤貼久了，這樣的作法究竟是出於公共利益，還是另有政治動機？

兩岸關係的處理需要智慧，在維護主體性與民主價值的同時，也應正視民間交流的實際需求。以意識形態畫線，將所有兩岸接觸視為洪水猛獸，無助於兵凶戰危的兩岸關係；賴政府此時應思考的是，如何建立有效的兩岸互動機制，而非一味以「反統戰」之名，限縮民間交流。

兩岸關係冰封近十年，觀光、農漁、服務與傳產確實受到衝擊。當業者主動陳情尋求出路時，國民黨作為最大在野黨，回應民生訴求，自有其正當性。同時，聚焦防災、ＡＩ、碳中和等技術性議題，邀請專家學者而非政治人物，並爭取將論壇名稱去除「國共」字眼，都是為了建立「專業交流非政治談判」的防護罩。

民進黨執政不力、難突破兩岸僵局，國民黨冒著被抹紅的政治風險，堅持訪陸，何嘗不是展現「能做到政府做不到的事」的負責態度。雖然綠營及側翼意識形態標籤滿天飛，此次訪陸能否有收穫，就由人民評價吧。