聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／無法解僵局 政府只會扣賣台紅帽

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨下周率團赴陸出席兩岸交流合作論壇。正式宣布前，綠營各種陰謀論已鋪天蓋地流傳，民進黨政府無法解開兩岸僵局，還以國安之名，動輒政治操作給反對黨扣上賣台紅帽；究竟是真心為台灣民眾著想，還是為選舉考量、打壓政敵？

對於與陸往來，政府一方面要求產業承擔「自由的成本」，卻未能提供足以替代兩岸交流的實質出路。當在野黨推動以產業、學術、民生為主軸的交流，即便刻意淡化政治色彩，仍被貼上意識形態標籤，甚至傳出隨團學者被有關單位「關切」。

政府在國安框架下，總把在野黨的兩岸交流行為視為「親中賣台」，紅標籤貼久了，這樣的作法究竟是出於公共利益，還是另有政治動機？

兩岸關係的處理需要智慧，在維護主體性與民主價值的同時，也應正視民間交流的實際需求。以意識形態畫線，將所有兩岸接觸視為洪水猛獸，無助於兵凶戰危的兩岸關係；賴政府此時應思考的是，如何建立有效的兩岸互動機制，而非一味以「反統戰」之名，限縮民間交流。

兩岸關係冰封近十年，觀光、農漁、服務與傳產確實受到衝擊。當業者主動陳情尋求出路時，國民黨作為最大在野黨，回應民生訴求，自有其正當性。同時，聚焦防災、ＡＩ、碳中和等技術性議題，邀請專家學者而非政治人物，並爭取將論壇名稱去除「國共」字眼，都是為了建立「專業交流非政治談判」的防護罩。

民進黨執政不力、難突破兩岸僵局，國民黨冒著被抹紅的政治風險，堅持訪陸，何嘗不是展現「能做到政府做不到的事」的負責態度。雖然綠營及側翼意識形態標籤滿天飛，此次訪陸能否有收穫，就由人民評價吧。

賣台 賴政府

延伸閱讀

影／總預算未過 卓榮泰喊話在野黨「理性對話」

國共智庫交流 蕭旭岑證實：有學者受打壓取消隨團

蕭旭岑宣布2月2日率團訪北京 出席兩岸交流合作前瞻論壇

英相施凱爾明起訪陸4天 陸商務部：率50多家英企高管隨訪

相關新聞

立法院審查中選會人事 游盈隆 支持公投綁大選

中選會六名委員任期至去年十一月三日，但行政院至去年十二月廿二日才提出委員名單。立院內政、司法及法制委員會昨聯席審查提名名...

柯文哲新職 民眾黨「黨校」校長

民眾黨柯文哲有新工作。民眾黨主席黃國昌昨天布達一級主管人事命令，柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆市副市長邱佩琳則為指定...

國共智庫交流 陸委會：不得進行政治性協議

針對國共智庫交流，陸委會稱任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。

有學者受打壓取消隨團 蕭旭岑喊高抬貴手

國民黨副主席蕭旭岑下周一將率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。蕭旭岑昨受訪時證實，新聞曝光後，...

影響九合一選情？柯志恩：民生交流無意識形態

國民黨派員前往北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界關注會否影響九合一選情。國民黨立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生相...

「美國曾是恩人大陸是親人」鄭麗文：不需在美中之間選擇

國民黨黨主席鄭麗文昨在中常會表示「不需要在美中之間選擇」，她說，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」。人在美國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。