新聞幕後／馬太鞍洪災 刺激鄭思考互惠合作

暌違九年，「兩岸交流合作前瞻論壇」下周登場。知情人士指出，兩岸關係冰封，渴望交流的台灣民意、希望透過兩岸合作受惠的產業，都需要平台與出口，黨主席鄭麗文認為國民黨責無旁貸，必須勇敢為台灣民眾守護利益，透過交流合作，穩定兩岸關係，為台海帶來和平。

訪團一行預計二月二日上午啟程，近午抵達北京、晚宴由大陸國台辦宋濤作東；三日出席論壇活動；四日預計參訪北京清華大學、參訪ＡＩ、碳中和中心與自動駕駛園區，並於晚間返台。

據指出，此次交流活動，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災事件，給鄭麗文很大刺激與思考。事件起因於中央政府無力處理兩處開口堤防補強不足、長達九年未積極疏濬；中國大陸在這方面有領先世界的技術與經驗，鄭麗文認為，有必要在如防災、能源、環保等民生面向加強兩岸合作、深化交流，讓台灣民眾受惠，這也是未來兩岸應共同致力的前瞻議題。

據了解，鄭麗文上任後即拍板規畫交流活動，相關人員為確認細節流程已往返北京三次；雙方在磋商期間，陸方想讓論壇名稱內含「國共兩黨」；國民黨方面則希望以兩岸、前瞻入名，淡化政治性，最終取得共識。

知情人士表示，諸如ＡＩ、碳中和等，鄭麗文認為，應該在這些專業、又能讓台灣民眾也受惠的領域，深入進行兩岸交流合作，因此特別安排到北京清華大學ＡＩ、碳中和兩個中心參訪。知情人士也提及，相關前置作業進展時，尚未提出國防預算，民進黨政府將兩者攪和政治操作。

觀光、旅遊、醫療、精密機械等，都是台灣本身強項的產業，這幾年兩岸關係不佳，多少受到衝擊。鄭麗文上任後，相關業者都來陳情，盼藉由國民黨與大陸建立起來的平台，和大陸產官學界交流，對這些產業有所助益。鄭麗文認為，這是國民黨不能推卻的責任。