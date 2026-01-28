聽新聞
0:00 / 0:00
陳菊請辭獲准 監察院證實並感謝其為監察職權及人權保障的付出
監察院長陳菊請假逾1年，總統府稍早發布總統令准辭。監察院稍早也證實該消息，表示尊重陳菊意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。監察院副院長李鴻鈞表示，監察院對陳菊請辭保持中立不評論，一切尊重陳菊家屬及她本人意願。
總統府今發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」陳菊從2024年12月底開始請假，迄今已經請假超過一年。
監察院稍早表示，陳菊主動請辭院長兼國家人權委員會主委，並經總統於下午發布總統令，該令自2月1日生效，監察院尊重陳菊意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊早日康復。
總統府已委請監察院副院長李鴻鈞繼續代理院長，李鴻鈞表示，目前還沒接到消息，一切尊重賴清德總統安排；一切就誠如外界所說因為病情關係，監察院對陳菊請辭保持中立不評論，一切尊重陳菊家屬及她本人意願。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言