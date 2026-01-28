快訊

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊請辭監察院長 藍：繼任者須徹底脫離黨派色彩

中央社／ 台北28日電
監察院長陳菊請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

監察院陳菊請辭獲准，國民黨團今天表示，繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為派系酬庸，將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

總統府今天發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自115年2月1日生效。

國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，陳菊請辭，總統賴清德准辭，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力、功能失靈，淪為實質的護航機關。

國民黨團表示，賴總統准辭的關鍵在於只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱。

此外，對於賴總統提到，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。國民黨團表示，賴總統此舉實則將國家安全當政治勒索的擋箭牌，以此規避國會監督。

國民黨團強調，支持國防不代表必須為編列不明、預算浮濫的軍購特別條例「空白背書」。行政院長卓榮泰以台美關稅談判為由脅迫國會，更是本末倒置。

監察院 國民黨 陳菊

延伸閱讀

陳菊請辭獲准 潘孟安不捨她生病請假反遭抹黑

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

陳菊請辭獲准 賴瑞隆：心裡不捨、滿懷感激與敬意

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

相關新聞

陳菊請辭監察院長 藍：繼任者須徹底脫離黨派色彩

監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團今天表示，繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為派系酬庸...

准陳菊請辭！賴總統親自回應了：勉予同意 盼早日康復

身兼民進黨主席的賴清德總統今天出席民進黨中央黨部尾牙，賴總統離開會場時受訪表示，監察院長陳菊是美麗島事件的受刑人，一生為...

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

賴清德總統准監察院長陳菊請辭，總統府發言人郭雅慧表示，陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、...

陳菊請辭獲准 潘孟安不捨她生病請假反遭抹黑

監察院長陳菊請辭獲准，總統府秘書長潘孟安透過臉書發文表示，陳菊因身體不適請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水，實際上陳菊...

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

監察院長陳菊請假逾1年，引發爭議，總統府稍早發布總統令准辭。國民黨立委王鴻薇表示，看來陳菊已經請假「請到頂」了，賴總統拖...

陳菊請辭獲准 監察院證實並感謝其為監察職權及人權保障的付出

監察院長陳菊請假逾1年，總統府稍早發布總統令准辭。監察院稍早也證實該消息，表示尊重陳菊意願，也感謝院長為監察職權及人權保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。