快訊

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

陳菊請辭獲准 潘孟安不捨她生病請假反遭抹黑

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
監察院長陳菊請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

監察院陳菊請辭獲准，總統府秘書長潘孟安透過臉書發文表示，陳菊因身體不適請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水，實際上陳菊在生病的第一時間就已經向賴清德總統請辭，直到最近再次堅持請辭，賴總統才不捨批准辭呈；看到陳菊的辭呈，他除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福。

潘孟安表示，早在生病之初，陳菊第一時間就已經向賴總統請辭，當時賴總統希望陳菊先以健康為重、安心養病，陳菊仍多次提出辭職之意；這陣子陳菊的身體雖然漸漸好轉，但其責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，賴總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下准辭。　

潘孟安表示，陳菊是他政治生涯中重要的前輩，也是心中最敬重的阿姐；陳菊的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，陳菊是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，陳菊早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安指出，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他萬分不捨；陳菊的心中始終牽掛台灣，看到她的辭呈，心中除了不捨，更多的是對陳菊的敬意與祝福；希望陳菊能好好保重身體，在民主的路上，望陳菊能與台灣繼續前行。

陳菊 潘孟安 監察院

延伸閱讀

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

陳菊請辭獲准 賴瑞隆：心裡不捨、滿懷感激與敬意

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨曝：因身體仍需多加休養

相關新聞

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

賴清德總統准監察院長陳菊請辭，總統府發言人郭雅慧表示，陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、...

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

監察院長陳菊請假逾1年，引發爭議，總統府稍早發布總統令准辭。國民黨立委王鴻薇表示，看來陳菊已經請假「請到頂」了，賴總統拖...

監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

監察院長陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效...

陳菊請辭獲准 潘孟安不捨她生病請假反遭抹黑

監察院長陳菊請辭獲准，總統府秘書長潘孟安透過臉書發文表示，陳菊因身體不適請假，卻遭受無數無情的抹黑及政治口水，實際上陳菊...

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天得知陳菊因病請辭監察院長後表示，陳菊院長請病假超過1年多，現在請辭獲得賴總統同意，「...

陳菊請辭獲准 賴瑞隆：心裡不捨、滿懷感激與敬意

監察院長陳菊請假一年請辭獲准，身為花媽子弟兵的民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，他聽聞陳菊請辭心裡感到不捨，但也滿懷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。