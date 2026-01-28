陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

監察院長陳菊請假逾1年，引發爭議，總統府稍早發布總統令准辭。國民黨立委王鴻薇表示，看來陳菊已經請假「請到頂」了，賴總統拖到最後一刻才來准辭；不過陳菊請假這一年多，也感覺不出監院有受到什麼影響，賴總統若要再提新人選且是酬庸，還不如不提。

總統府今發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」陳菊從2024年12月底開始請假，迄今已經請假超過一年。

王鴻薇批評，看來陳菊已經請假「請到頂」了，超過一整年把所有假都請完了，所以賴總統在沒辦法情況下准辭，而事實上陳菊就是請假請了超過一整年，白白領了人民的薪水。王鴻薇推測，以賴總統跟陳菊的關係，顯然是想等陳菊病情好轉後回到監察院上班，但如今等不到了，拖到最後一刻才只好准辭。

王鴻薇提到，監察院長職務也是要由總統提名，並由並經由立法院同意的，說實在現在任期也沒剩多久，而陳菊請了一年多的假，也感覺不到監察院有受到什麼影響，如果又要弄一個酬庸人事，還不如不要提。