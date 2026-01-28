快訊

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

聽新聞
0:00 / 0:00

監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／本報資料照片
監察院長陳菊。圖／本報資料照片

監察院陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效。各界關注她的身體情況，

高醫表示，經醫療團隊妥善照護，目前整體復健狀況穩定且持續進步中。

總統府28日發布總統令表示，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，因此予以免職，將於2月1日起正式生效。

現年76歲的陳菊於2024年底因感冒就診，健檢時於腎臟發現腫瘤，手術切除後又出現腦血管阻塞情形，持續請假至今，期間曾數度遭外界質疑請假薪資細節。

對此監察院去年9月曾說明，陳菊請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，請假期間自願放棄支領每月薪資，月初即繳入國庫。

收治陳菊的高醫表示，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

陳菊 監察院 高醫

延伸閱讀

陳菊請假超過1年請辭監察院長 花媽子弟兵：有利身體休養

請假逾1年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

陸方表態移動黃海構造物 南韓總統府表示歡迎

綠營初選派系重新洗牌 陳麗娜：新潮流復辟是高雄的危機

相關新聞

請假逾1年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

總統府今發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1...

監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

監察院長陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效...

陳菊為何此時請辭獲准？ 王鴻薇推測：已經請假「請到頂」了

監察院長陳菊請假逾1年，引發爭議，總統府稍早發布總統令准辭。國民黨立委王鴻薇表示，看來陳菊已經請假「請到頂」了，賴總統拖...

陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨曝：因身體仍需多加休養

總統府今天發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自115年2月1日生效。民進黨...

陳菊請假超過1年請辭監察院長 花媽子弟兵：有利身體休養

監察院長陳菊因病請假超過一年，今天傳出請辭消息。陳菊子弟兵、高市議員簡煥宗表示，陳菊請辭後可以專注於身體的修復與休養，「...

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。