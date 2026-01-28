快訊

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

政院提修法守護兒少 未成年性侵案20歲前不計追訴期

中央社／ 台北28日電

過往不少兒少性侵被害人成年後揭發案件，卻因逾刑事追訴期間，無法問責加害人。考量性侵害犯罪的隱密性、被害人案發時身心尚未成熟等，行政院會明天擬通過刑法第80條修正草案等，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

依現行法規，民國95年以前所發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴期為20年，引發關注。近年來監察院、立法委員與民團接連呼籲廢除未成年性侵案的追訴期，直至成年起算，並為此聲請釋憲。

行政院會明天擬通過法務部擬具的刑法第80條修正草案，以及配合擬具「中華民國刑法施行法」第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

據了解，法務部認為，追訴權時效制度目的除考量法秩序的安定性外，同時也在督促執法機關善盡訴追義務，但是性侵害犯罪本質具有隱密性。

法務部在立法說明指出，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，等到被害人欲尋求法律救濟時，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義，因此修法參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法中有關對性侵害犯罪於被害人年滿一定年齡前不計入追訴權時效的立法，予以明定。

性侵害 被害人 行政院

延伸閱讀

司改會控記者林宸佑涉國安法案洩密 法務部說話了

馬維拉又登板了 政院駁在野：馬政府5次特別條例 平均2.6張A4紙

台東鳳梨釋迦外銷受阻 綠委籲政院盡速啟動產銷調節

為總預算交火！傅崐萁嗆政院造謠中心 張惇涵插話反擊：別這麼激烈

相關新聞

請假逾1年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

總統府今發布總統令，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1...

監察院長陳菊請辭獲准 高醫：陳菊復健穩定且持續進步中

監察院長陳菊自2024年底起因病請假至今，總統府今日發布總統令表示，陳菊已提出請辭，決定准予免職，並自2月1日起正式生效...

陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨曝：因身體仍需多加休養

總統府今天發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自115年2月1日生效。民進黨...

陳菊請假超過1年請辭監察院長 花媽子弟兵：有利身體休養

監察院長陳菊因病請假超過一年，今天傳出請辭消息。陳菊子弟兵、高市議員簡煥宗表示，陳菊請辭後可以專注於身體的修復與休養，「...

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請...

農退保障邁大步 張嘉郡籲老農津貼提升至1.2萬元

為保障農民退休生活，立法院已完成「農民退休儲金條例」修法，國民黨立委張嘉郡表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。