快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

立院動保法修法 用詞定義立委無共識擇期再審

中央社／ 台北28日電

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，僅通過修正第1條，其餘包括是否設置動物保護警察、用詞定義等，均因朝野立委與農業部意見分歧，無法達成共識，審查會決議另定期繼續審查。

審查會通過行政院版第1條修正動議，初審條文規定，動物為具感知能力之生命，為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，促進負責任且符合動物需求之飼養文化，培養國民尊重生命之意識，從而促進人類與動物和諧共存，特制定本法。

接下來的第2條，民進黨立委蘇巧慧主張設置動保警察。農業部長陳駿季表示，是否設置動保警察，需與內政部討論，院版則是在中央與地方設置動保官，並賦予動檢員有權力進入民宅。

審查會決議，院版的動保官是規定在第23條，屆時討論到時，再與是否設置動保警察一併討論，條文暫保留。

進入到第3條有關用詞定義時，院版僅修正「虐待」的定義，新增「作為或不作為方式」，而朝野立委則有不同提案，民眾黨團新增動物安養長期照護，民進黨立委賴瑞隆增加寵物用品，同黨的張雅琳及蔡易餘增加衝突熱區，蔡易餘另新增飼主為定時定點餵食之人等，另有多位立委在動物的定義上新增非脊椎動物。

陳駿季指出，修法要有可執行性，否則無法做到位，將造成負面循環。如果定時定點餵養被視為飼主，一旦定義後就會牽連到後續的責任與義務，而執行面上又不可能一直蹲點舉證，執行上會很困難，這部分因為各方尚無共識，建議先不入法。

朝野協商後，陳駿季允諾會與提案的立委、不同利害關係的團體持續溝通。審查會主席、國民黨籍召委楊瓊瓔裁示，另定期繼續審查。

動物 警察 朝野協商

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖潰壩 藍營今控過失致死 陳駿季：搬弄是非抹煞同仁辛苦

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

相關新聞

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

國民黨副主席蕭旭岑宣布下周訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。黨主席鄭麗文今天表示，美國曾是我們的恩人，但中國大...

【重磅快評】民進黨靈肉分離術 台北101必也正名乎

美國攀岩專家霍諾德再創高峰，意外引爆朝野為了「台北101」或「台灣101」吵翻天。答案其實很單純，只要在GOOGLE輸入...

新民調...逾8成看好輝達北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請...

農退保障邁大步 張嘉郡籲老農津貼提升至1.2萬元

為保障農民退休生活，立法院已完成「農民退休儲金條例」修法，國民黨立委張嘉郡表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持...

影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎

國民黨今天下午召開中常會，國民黨主席鄭麗文在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。