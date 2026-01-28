立院動保法修法 用詞定義立委無共識擇期再審

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，僅通過修正第1條，其餘包括是否設置動物保護警察、用詞定義等，均因朝野立委與農業部意見分歧，無法達成共識，審查會決議另定期繼續審查。

審查會通過行政院版第1條修正動議，初審條文規定，動物為具感知能力之生命，為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，促進負責任且符合動物需求之飼養文化，培養國民尊重生命之意識，從而促進人類與動物和諧共存，特制定本法。

接下來的第2條，民進黨立委蘇巧慧主張設置動保警察。農業部長陳駿季表示，是否設置動保警察，需與內政部討論，院版則是在中央與地方設置動保官，並賦予動檢員有權力進入民宅。

審查會決議，院版的動保官是規定在第23條，屆時討論到時，再與是否設置動保警察一併討論，條文暫保留。

進入到第3條有關用詞定義時，院版僅修正「虐待」的定義，新增「作為或不作為方式」，而朝野立委則有不同提案，民眾黨團新增動物安養長期照護，民進黨立委賴瑞隆增加寵物用品，同黨的張雅琳及蔡易餘增加衝突熱區，蔡易餘另新增飼主為定時定點餵食之人等，另有多位立委在動物的定義上新增非脊椎動物。

陳駿季指出，修法要有可執行性，否則無法做到位，將造成負面循環。如果定時定點餵養被視為飼主，一旦定義後就會牽連到後續的責任與義務，而執行面上又不可能一直蹲點舉證，執行上會很困難，這部分因為各方尚無共識，建議先不入法。

經朝野協商後，陳駿季允諾會與提案的立委、不同利害關係的團體持續溝通。審查會主席、國民黨籍召委楊瓊瓔裁示，另定期繼續審查。