快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

農退保障邁大步 張嘉郡籲老農津貼提升至1.2萬元

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供
國民黨立委張嘉郡。圖／張嘉郡辦公室提供

為保障農民退休生活，立法院已完成「農民退休儲金條例」修法，國民黨立委張嘉郡表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持並盡快完成修法，將老農津貼調升至每月1萬2000元，以「雙軌並進」的方式，為台灣農民建構更完善的退休保障。

張嘉郡指出，農退儲金制度立意良善，但推行至今全體農民覆蓋率僅約41%，其中20至29歲的青農投保率更低至24%，她在委員會質詢時多次強調，關鍵原因在於「負擔太重」，對於看天吃飯、收入不穩的農民，原本「一比一」的提繳比例，對剛起步或揹負貸款的青農而言確實是沉重壓力，導致參與意願低落。

張嘉郡表示，昨日三讀通過的修法版本，採納了她與多位委員的建議，將提繳分擔比例從原本的五五分，調整為「政府負擔六成、農民負擔四成」，這意味著農民每月繳納金額減少，但存入退休專戶的總額不變，政府多出一分力，讓農民多一分保障。

此外，修法也將具有勞保或國保身分、但實際從事農業工作的季節性農民納入體系，確保真正揮汗耕耘的農民不被制度排除在外。面對台灣從農人口從108年的55.9萬人，銳減至113年底的49.4萬人，平均一年流失一萬名農業人口的警訊；她強調，唯有讓農民退休生活有尊嚴，年輕人才願意返鄉務農。

張嘉郡承諾，農退儲金條例通過只是第一步，她將持續在立法院推動將老農津貼調整至每月1萬2000元，她主張讓「老農津貼」與「農退儲金」兩項制度雙軌並進，才能真正解決農業人口老齡化與流失的問題。

「農為國本，農民是國家的根。」張嘉郡表示，照顧好每一位辛苦的農民，讓他們老有所養、生活無虞，是國家最起碼的責任，她會繼續努力，為農民爭取應有的照顧。

農民 張嘉郡 修法 退休

延伸閱讀

拚全台最「水」！雲林第4處休閒農業區面積逾500公頃

雲林夫婦滯留阿布達比返台 感謝韓國瑜、張嘉郡

政院提老農津貼調高到1萬元 張嘉郡籲加碼到1萬2千元

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

相關新聞

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

國民黨副主席蕭旭岑宣布下周訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。黨主席鄭麗文今天表示，美國曾是我們的恩人，但中國大...

【重磅快評】民進黨靈肉分離術 台北101必也正名乎

美國攀岩專家霍諾德再創高峰，意外引爆朝野為了「台北101」或「台灣101」吵翻天。答案其實很單純，只要在GOOGLE輸入...

新民調...逾8成看好輝達北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請...

農退保障邁大步 張嘉郡籲老農津貼提升至1.2萬元

為保障農民退休生活，立法院已完成「農民退休儲金條例」修法，國民黨立委張嘉郡表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持...

影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎

國民黨今天下午召開中常會，國民黨主席鄭麗文在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。