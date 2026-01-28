日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請辭；國民黨立委王鴻薇今天表示，賴清德總統帶領大罷免大失敗後，至今還在高位，沒幾周就「見笑轉生氣」，兩人從格局到擔當，高下立判。

王鴻薇指出，日本宣布解散國會，包括高市早苗在內的日本國會議員全面重選，各黨派重新力拚國會過半，高市早苗也賭上政治生命的決定，在各黨魁的辯論會上，高市早苗表示，「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作。」不論立場為何，這樣的承擔與魄力值得尊敬。

王鴻薇批評，反觀去年在賴總統帶領下的大罷免，同樣也是為了拚國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選，在新民意的確定下，「32:0」大罷免大失敗，但賴總統至今還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾周就「見笑轉生氣」說「藍白沒得到教訓」，簡直不可思議。

王鴻薇認為，高市早苗與賴總統兩人差距一比就知道，高市早苗是狹帶高民意支持度發動全面解散國會；賴總統是少數民意，只罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、宣示國會沒過半就辭職；賴總統主導每周開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。