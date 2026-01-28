快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請辭；國民黨立委王鴻薇今天表示，賴清德總統帶領大罷免大失敗後，至今還在高位，沒幾周就「見笑轉生氣」，兩人從格局到擔當，高下立判。

王鴻薇指出，日本宣布解散國會，包括高市早苗在內的日本國會議員全面重選，各黨派重新力拚國會過半，高市早苗也賭上政治生命的決定，在各黨魁的辯論會上，高市早苗表示，「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作。」不論立場為何，這樣的承擔與魄力值得尊敬。

王鴻薇批評，反觀去年在賴總統帶領下的大罷免，同樣也是為了拚國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選，在新民意的確定下，「32:0」大罷免大失敗，但賴總統至今還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾周就「見笑轉生氣」說「藍白沒得到教訓」，簡直不可思議。

王鴻薇認為，高市早苗與賴總統兩人差距一比就知道，高市早苗是狹帶高民意支持度發動全面解散國會；賴總統是少數民意，只罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、宣示國會沒過半就辭職；賴總統主導每周開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。

王鴻薇還批，賴總統甚至選輸翻桌，還出現行政院長不副署、大法官違法判決等情況；從格局到擔當，高下立判。她提到，前幾天自己說賴總統不如高市早苗，很多網軍側翼氣得牙癢癢；現在可以大膽預言，高市早苗在這場選舉愈耀眼， 越展現出擔當與魄力，對賴總統就愈是傷害。

國民黨立委王鴻薇表示，日本首相高市早苗也因此要一起重選，甚至為此宣示執政聯盟若沒在國會過半就請辭；對比我國，賴清德總統帶領大罷免大失敗後，至今還在高位。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇表示，日本首相高市早苗也因此要一起重選，甚至為此宣示執政聯盟若沒在國會過半就請辭；對比我國，賴清德總統帶領大罷免大失敗後，至今還在高位。圖／取自王鴻薇臉書

高市早苗 大罷免 賴清德 王鴻薇

延伸閱讀

高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

相關新聞

鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

國民黨副主席蕭旭岑宣布下周訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。黨主席鄭麗文今天表示，美國曾是我們的恩人，但中國大...

【重磅快評】民進黨靈肉分離術 台北101必也正名乎

美國攀岩專家霍諾德再創高峰，意外引爆朝野為了「台北101」或「台灣101」吵翻天。答案其實很單純，只要在GOOGLE輸入...

新民調...逾8成看好輝達北士科 7成相信吸引更多國際企業

輝達落腳北士科，農曆年前簽約。北市研考會今公布最新民調，逾8成北市民相當看好輝達落腳台北，且對台北市未來招商具信心。81...

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

日本首相高市早苗日前宣布解散國會重選國會議員，自己也因此要一起重選，甚至宣示改選後執政聯盟若沒在國會取得過半議員席市就請...

農退保障邁大步 張嘉郡籲老農津貼提升至1.2萬元

為保障農民退休生活，立法院已完成「農民退休儲金條例」修法，國民黨立委張嘉郡表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持...

影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎

國民黨今天下午召開中常會，國民黨主席鄭麗文在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。