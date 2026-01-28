民團質疑修衛星廣播電視法為中天解套 籲立院踩煞車

快訊

中央社／ 台北28日電

台灣經濟民主連合等民間團體今天質疑，立法院30日院會可能處理被外界視為中天回復執照相關的衛星廣播電視法修法，但此案引發社會疑慮，呼籲立法院先踩煞車、召開公聽會。

立法院交通委員會去年12月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，僅通過衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照延長至9年等零星條文，其餘包括黨政軍退出媒體，及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。

其中有修法版本規定，執照遭註銷的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

台灣經濟民主連合、台灣媒體觀察教育基金會、媒體改造學社、公民參與媒體改造聯盟今天在立法院召開記者會，質疑衛星廣播電視法修法將於30日的立法院會闖關，有部分條文是為中天量身打造的解套條款，呼籲在野勿為違法個案解套。

媒改社指出，立法院是立法機關，不應該以不當修法來製造社會對第四權的誤解，把新聞自由畫上免責的等號。

公民參與媒體改造聯盟副召集人蔡蕙如說，這次衛廣法修法引發社會疑慮，呼籲立法院先踩煞車、召開公聽會，啟動整體廣電三法的更新，而非為個案量身訂做。

台大新聞所教授洪貞玲表示，這一波修法，針對媒體結構管制的著墨，想讓電視新聞擁有萬年執照、評鑑強度降低，甚至隱含中天復台。

