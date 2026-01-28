卓榮泰：面對全球氣候挑戰 納入國土永續規劃治理

行政院長卓榮泰28日出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會時表示，極端氣候是目前全球共同面臨的問題，須將國土永續規劃納入整體治理思維，政府透過「六大部門淨零轉型」、碳費制度、規劃「ETS（總量管制排放交易）」、「台版CBAM」等努力，落實「台灣2035年國家自定貢獻 （NDC 3.0）」減碳目標。

卓榮泰指出，極端氣候是當前全球面臨的問題，回顧114年丹娜絲、楊柳、樺加沙、鳳凰等颱風陸續在臺造成極大傷害，嘉南地區數萬棟房舍因風災損毀，政府投入公共工程資源分區復原，接著在花蓮馬太鞍堰塞湖災害中，經濟部賴建信次長以水利專業即時判斷處置、季連成政務委員接手救災，並感謝50萬人次「志工超人」投入花蓮災後復原。但政府面對氣候挑戰不能僅仰賴志工，須將土地長期利用、重大基礎建設與產業發展的整體治理思維，納入國土永續規劃，才能合理分配、實施，確保具有韌性的整體安全性發展。

他強調，災損雖已造成，政府應從中學習經驗與教訓，在事前做好國土永續規劃、防範未然，事中當下判斷、迅速應變，事後加速復原環境與民生，才能降低未來風險。

卓榮泰表示，賴清德總統設置「國家氣候變遷對策委員會」，強調「淨零轉型」是政府目前重要目標，並設定「台灣2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」，以2005年為基準年，國家溫室氣體淨排放量至2030年減量28%±2%、2032年減量32%±2%、2035年減量38%±2%，並由能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門分別推動「旗艦計畫」，執行自主減量目標，並於委員會定案，作為政府整體淨零轉型的行動方向。

卓榮泰進一步說，行政院已由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部執行「六大部門淨零轉型」工作，並持續檢視執行進度，其中推動由下而上的「社區驅動淨零沙盒計畫」，期盼透過全民合作、共力，邁向淨零轉型的未來藍圖。此外，驅動淨零的基礎來自於能源，政府將依照總統指示，持續推動二次能源轉型，克服法律、技術、時程、資金、國際合作等問題，持續發展再生能源，同時強化電網韌性，並加強節能及儲能。他並指出，碳費制度上路驅動產業減碳，政府審慎規劃「ETS（總量管制排放交易）」與「臺版CBAM（歐盟碳邊境調整機制）」，也會推動碳捕捉技術，加速減碳。

卓榮泰指出，此場研討會以科學實證為基礎，藉由深入對話、剖析問題，讓政府更能面對問題及解決問題。近日也有許多對話進行中，包括「臺美關稅談判」是對國內產業及臺美經貿關係極為關鍵的對話，台灣爭取到對等關稅15%不疊加原MFN稅率，相較於過去與美國簽有自由貿易協定（FTA）國家對美享有零關稅，如今臺灣與主要競爭對手國均以15%稅率共同競爭，甚至有些國家關稅稅率較我國更高，臺灣更保有國家產業競爭力。

另外，卓榮泰也提到，在未來232半導體及衍生品相關可能關稅中，我國也爭取到全世界首個最惠國待遇，這也讓臺美雙方形成緊密的民主供應鏈戰略夥伴關係。這場對話長達9個多月，期間進行6次實體談判及無數次視訊會議，賴總統及政府團隊與身處美國的談判團隊零時差協作，並舉行記者會向國人報告，這均是一種對話。

卓榮泰指出，另一場關鍵對話是臺美「經濟繁榮夥伴對話｣（EPPD），涉及AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機產業供應鏈、高科技人才培育、雙方於第三國合作可能性、雙邊經濟合作等七大主題，由經濟部龔明鑫部長率領多位副首長赴華府進行實體會談，並於28日簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，這將成為臺美繼關稅談判後，再次建構雙方戰略夥伴關係，及成為可靠技術合作領域中的關鍵基礎，在此架構下，臺美關係將再往前邁進一步。

最後，卓榮泰強調，他期待的對話是「朝野對話」。他表示，今天已是立法院本會期的倒數第3日，但中央政府總預算案已在立院擱置153日，尚未審議，攸關國家安全的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》也仍待審議。政府沒有歲入，政策將難以付諸執行，籲請立法院就國家發展角度，朝野能在農曆年前展開對話，並於年節後完成預算審查，讓國家在新年度開始時，展現向前驅動的動力，實現國人對政府施政及社會福利的期待，以真誠對話的態度與精神及實質內容，形成朝野合作基礎。