影／國民黨親中還親美？ 鄭麗文：不能兩邊都選嗎
國民黨今天下午召開中常會，國民黨主席鄭麗文在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。鄭麗文強調自己不會在美中兩國選邊站，也呼籲賴政府停止打壓。
鄭麗文表示，時隔9年之久，國共交流的平台將正式開啟，下星期一也就是2月2、3、4日將在北京舉行。鄭麗文除了說明這次國共交流平台的討論重點，也批不支持這項活動的民進黨到處抹黑造謠。鄭麗文說，如果賴清德可以跟習近平坐下來談，她會很高興也樂觀其成，但現在相反的，賴清德自己不做就算了，他還把國民黨往死裡打，甚至於種種阻撓，包括要出訪的工作人員都受到打壓而不敢去了。鄭麗文呼籲民進黨不要這樣小鼻子小眼睛。
鄭麗文指出，最近有很多國際友人問他到底是要親中還是親美？鄭麗文反問說：我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？提到最新出爐的美國國防戰略報告，上面已經說明了美國未來的軍事上，願意跟中國大陸締造和平穩定相互尊重的關係，所以國民黨不需要選邊站，要親中也要親美。
