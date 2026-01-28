【重磅快評】民進黨靈肉分離術 台北101必也正名乎

美國攀岩專家霍諾德再創高峰，意外引爆朝野為了「台北101」或「台灣101」吵翻天。答案其實很單純，只要在GOOGLE輸入「台灣 101」，地圖就會主動正名顯示「Taipei 101」，外國友人不會傻傻分不清，反倒是台灣政客自己先戴上意識型態的有色眼鏡。

霍諾德完成壯舉後，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文稱呼「台灣101」，引發熱議。網友也發揮創意，台南安平古堡可改名「台灣古堡」、高雄西子灣可稱「台灣之子灣」。

民進黨立委王世堅扮演公道伯說，台北101跟法國的巴黎凱旋門一樣，大家對名稱都很熟悉，那就約定成俗，照最多人的來稱呼，「你會稱巴黎凱旋門，不會去稱法國凱旋門，所以就是台北101」。

民進黨嚮往台灣101，國民黨立委羅智強調侃，「陳致中改叫陳致台好了」；陳致中則怒駁，父母取名「中」是中庸之道、不是中國。陳致中的不滿不難理解，因為任何人的名字都有特殊意義，不應被隨意置換概念；就像台北101已是知名的國際商標、台灣地標，何必暗渡陳倉，把政治私心包裝成政治正確。

事實上，「台灣101」已是考古題。民進黨立委郭國文前年曾提議將台北101改名為台灣101；董事長賈永婕當時一度支持，但她數日後改口稱，台北101是台北人及所有台灣人的共同記憶，同時也是世界知名IP，沒有更名的必要，「未來會堅定支持台北101、榮耀台灣」。台北市長蔣萬安也大酸，「如果改名為民主進步101，更符合民進黨立委的期待」，難道他是台灣市的市長？

前總統陳水扁執政時狂熱追求正名運動，造就民進黨最熟練、也最矛盾的「靈肉分離術」，選前高喊台灣理想國，選後回歸憲政保護傘，不論陳水扁、蔡英文或賴清德，當選的都是中華民國總統，不是台灣國總統。

理想很美好，現實很骨感。立法院長韓國瑜貼切形容，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶。」

在現實的國際政治，台灣只是地名、並非正式國名，參加國際賽事的是中華台北隊、不是台灣隊。時至今日，許多綠營支持者也常混淆，現在到底是哪一國、哪一市？

子曰：「必也正名乎」，名不正言不順，言不順則事不成。不論大樓、公司或國家當然可以改名，但要講求最基本的程序正義，否則名不正、事不成。

台灣是民主立憲國家，要改名就要依據合法程序推動政治目標，只要符合社會大多數共識，發動公投或修法修憲都是民主國家應有的作為，而不是否決民主法治，自創「更大的民主」，明知不可為而為之，以為喊喊口號就可以偷天換日，搞到支持者也暈船，那就不是阿Q精神，而是IQ問題。