鄭麗文：美國是恩人、大陸是親人 絕對不忘美國情誼也絕不骨肉相殘

國民黨副主席蕭旭岑宣布下周訪問北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流。黨主席鄭麗文今天表示，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事。國共智庫論壇平台是跨出成功的第一步，接下來還會延續、擴大，要為台海和平穩定盡一份心力。

鄭麗文今在中常會發表26分鐘的談話。她指出，在台海局勢兵兇戰危、全世界高度關注下，國民黨願意做出最大貢獻，幫兩岸惡意螺旋上升、大家不願看到自我毀滅的道路開闢不一樣的選擇，希望迎來兩岸重新融冰、和解，進一步合作。

鄭麗文說，國民黨不斷自我期許，絕對不做區域麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的籌碼，台灣會積極扮演和平締造者。她上任黨主席不到三個月，智庫上個月才改選董事會，這段時間中央與地方黨部、智庫非常艱難，所剩人手有限，大家積極工作，因為來自海內外對兩岸和平的期待非常深。

鄭麗文透露，中常會前她還在跟南部農民開會，這段時間以來，百工百業陸續前往黨部與智庫看她，表達這些年來的委屈，因為兩岸關係惡化，農民惶惶不可終日，擔心水果沒地方可賣。在台灣產業呈現嚴重M型發展，半導體科技產業輝煌的背後，傳產、服務業嚴重萎縮，快撐不下去，政府真有把他們放在心上嗎？

鄭麗文說，令人難過的是百工百業來陳情時都不敢聲張，希望愈低調愈好，就怕被秋後算帳、查水表、得罪當道，連他們在會議室內單獨會面都希望不能說出去，這種寒蟬效應，台灣什麼時候變這樣？她也說，感謝李鴻源上任副董後開始奔走，作為水利、防災、國土規畫的第一把交椅，為國民黨開啟的兩岸交流奉獻心力。

鄭麗文指出，國共平台交流停了9年，今天的大陸和9年前的大陸今非昔比，今天的大陸和台灣，在重大科技上已經有了獨步全球的實力，面對氣候變遷防災因應、能源問題等人類共同的挑戰，都需要最進步的科技，兩岸願意交流互相學習，甚至未來合作。

她也提到，去年台南、花蓮嚴重災情，如果沒把人民處境放在心裡，就違背國民黨的初心和大家從政初衷。於是，她請李鴻源在第一次國共交流平台，就把相關議題搬上檯面作為最重要課題，對接後未來會有更多交流合作的地方。

鄭麗文說，感謝工作人員辛勞，也感謝大陸國台辦對接的代表們，在短時間內安排相 關平台的重啟，畢竟國民黨只是在野黨，這次重啟平台主軸定為「兩岸交流合作前瞻論壇」，邀請在相關專業領域有代表性的專家學者，與對岸進行百分百誠意與善意的交流。

鄭麗文說，為何大家這麼重視國民黨啟動的平台，如果有高層意志，很多事情會迎刃而解。國民黨希望為大家搭起溝通、超越的橋樑；無奈執政黨從頭到尾抱持極盡破壞之能事，瞎編莫須有的故事，扣他們各種帽子，逼國民黨正式提告。

鄭麗文重申，除了九二共識反對台獨，沒有和前提或條件交換，因為根本不需要，民進黨是何居心？難道不樂見國民黨不需要任何條件，就能解決各行各業的問題、兩岸就能春暖花開？不過，她也說，在接見百工百業時她也說，因為是在野黨，即使在國會多數，不能代表台灣在政策上給各位任何保證；但希望能鋪路搭橋，如果重返執政，保證讓大家有重見天日的一天。

她提到，賴政府自己不做就算了，國民黨努力時還要把他們往死裡打，這次出訪還有人受到刁難打壓，到今天還有工作人員因為在學校任職，臨時無法隨行。鄭麗文說，不需要這樣小鼻子小眼睛，國民黨搭起平台是為所有人民，不分黨派，希望民進黨不要再把國民黨當作死敵，藍綠應該互相競爭的最佳朋友，大家都在一條船上，把船撞翻了大家都要落水。

鄭麗文說，英國首相正踏上中國大陸，進行睽違八年後的國是訪問，就連英國都說，不需要在美中之間選邊站，台灣也應該如此，國民黨希望台海和平穩定，最近這麼多國友人問她親中還是親美，她反問為何不能兩個都選？

她也說，日前一位好友的一句比喻讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人」，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事，台灣不需要在美中之間選擇，她希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，才是人類之福。

鄭麗文說，第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，她希望這是和解、和平島鏈，從台灣出發，從台海開始，全世界攜手為和平穩定盡一份心力，下周的國共智庫論壇平台攸關接下來歷史發展路線，可能從今天會有完全不同的局面。

她說，國民黨絕對可以成功為大家避免戰爭、締造和平寫下歷史，在這樣的使命下，國民黨會完成2026勝選、2028政黨輪替，告訴全世界，和平才是台灣人共同的願望與決心。