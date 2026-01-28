陸配參政權被侵害？ 游盈隆：兩岸關係高度複雜 中選會沒有主張的立場

民眾黨兩年條款期限屆滿，不分區名單中排名第15名的陸籍配偶李貞秀將遞補，預計2月1日就職。中選會主委被提名人游盈隆表示，中選會站在保障參政權立場，樂見所有國民參政權都被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令到目前為止沒有清楚立法，內政部有自己主張，中選會沒有主張的立場。

立院內政、司法及法制委員會今聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。民眾黨立委劉書彬問及陸籍配偶參政權及兩岸條例、國籍法適用問題，指出現行制度存在矛盾，依據兩岸人民關係條例，陸籍配偶在台設籍滿10年後即可具備參政及候選資格；然而國籍法第20條卻要求當選者必須在就職前或一年內提出放棄原國籍證明，但中國不會發放此文件，導致當選者可能因無法補件而被撤銷資格，質疑是否侵害憲法平等保障的參政權？

游盈隆答詢，這對中選會來說的確非常棘手，一方面站在保障參政權立場，中選會樂見每個國民參政權被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令目前沒有就這點有完備清楚的立法，因此這種情況下留下一個模糊空間，內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場。

劉書彬質疑，是否侵犯陸配參政權？游盈隆表示，這牽涉到好幾個價值，即便過去有國民黨、民進黨執政，都沒有根本解決這問題，這要交給中選會處理，「中選會沒這能力。」

游盈隆也說，法理上特別法是優於普通法，但強調兩岸關係涉及複雜的歷史因果與衍生問題，選務機關並無職權做出讓所有人滿意的決定。