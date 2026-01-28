制定政務人員專法必要性 立院公聽會專家意見不一

立法院司法及法制委員會今天召開政務人員權利義務法制化公聽會，與會專家對於是否有制定政務人員專法的必要性，意見不一。考試院說，政務人員的人事法制事項，已散見於相關法令，若立委認為有制定專法以整合相關規範的必要，敬表尊重。

立法院司法及法制委員會召開政務人員權利義務法制化公聽會，目前相關草案版本有國民黨立委吳宗憲、羅智強分別提出「政務人員行為基準法」草案以及國民黨立委翁曉玲所提「政務人員法」草案。

台大政治學系退休教授彭錦鵬說，政務人員是現代化國家文官體系的一部分，但政務人員的選用、保障、退職等權利義務關係，和一般常任文官是明顯不同的人力資源管理體系，因此政務人員人事體系單獨專門立法是必要的，主管機關應該為考試院。

東吳大學法律學系專任教授陳清秀表示，政務人員執行職務的應有態度以及倫理道德規範等事項，應建立制度常規法治，以供遵循，落實憲法所要求的民主法治精神。

前中選會副主委陳朝建認為，以現階段來說，制定專法的必要性不高，倘若要立專法，比較適合用低密度的基準法形式規範，同時規範對象要排除獨立機關成員、有任期保障的人員等。

海洋大學海洋法政學士學位學程專任助理教授張雁翔說，政務人員管理規範，現行已有相關制度可資運作，例如政務人員適用公務員懲戒法、公務員請假規則、公務員服務法、公職人員選舉罷免法、政治獻金法等規範，不必然要另立專法。

考試院書面報告指出，立法院審議民國84年度中央政府總預算案時，曾作成附帶決議，要求考試院1年內將政務官法函送立法院審查，考試院於87年至101年間，5度將政務人員法草案送請立法院審議，但都因屆期不續審而未能完成立法程序，之後108年間因法制主管機關權限歸屬發生爭議，考試院請銓敘部與相關機關持續協調中，迄未有明確結論。

考試院指出，政務人員的人事法制事項，目前已散見於現行相關法令中，例如退撫部分業有政務人員退職撫卹條例專法規範。另綜觀美國、英國、加拿大、德國及日本等先進國家，也普遍未就政務人員行為規範等人事法制制定整合性的專法，不過如果立委認為有制定專法以整合相關規範的必要，考試院敬表尊重。

銓敘部書面報告指出，是否制定政務人員專法是立法政策，但條文不應明定應予免職事項。考試院的憲定職掌對象是公務人員，不是政務人員，由考試院主管政務人員違反憲定職權，如果要訂定專法，應由行政院主管，各院依法執行。