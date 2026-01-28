柯文哲有新工作了！黃國昌：任命出任國家治理學院院長

民眾黨主席黃國昌今天布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長，基隆市副市長邱佩琳則為指定中央委員。黃國昌表示，柯文哲未來將領軍開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，吸引更多有志之士加入民眾黨。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌布達一級主管人事命令，包括柯文哲出任國家治理學院院長、邱佩琳為指定中央委員，還有黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。另外，民眾黨代理副秘書長謝泊泓及黃成峻，將分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長。

至於文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任，國際事務部副主任廖偉宏同時代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫「大新竹示範區召集人」。

黃國昌表示，因應2026年地方選舉，本次依照「中央黨部組織規程」進行一級主管人事調整，目的在於強化整體戰力與精確分工，希望讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能夠全力投入選戰與地方服務。

黃國昌說明，柯文哲親自出馬擔任國家治理學院院長具有指標性意義，其過去經常把「眾人的智慧會超越個人的智慧」掛在嘴邊，而這正是國家治理學院的成立理念，未來將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」強化國政人才，也藉此吸引更多有志之士並加入民眾黨。

黃國昌也說，邱佩琳在基隆市政府的表現有目共睹，不僅擁有深厚的媒體與行銷背景，更是具備強大的跨界溝通與整合能力，本次借重其豐富實務經驗與協調能力，希望協助民眾黨深化政策整合與論述深度，同時也提升國際宣傳與交流聯繫的能見度。

黃國昌表示，政策會是立法院黨團與中央黨部的橋樑，更在法案研修與重要政策擬定扮演重要角色，自己兼任主委也邀請許忠信擔任副主委，進一步精準掌握相關政策立定、強化政策論述，未來將持續在重要議題提出具體、可行且負責任的政策主張。

針對組織群、行政群及文宣群一級主管調整，黃國昌則說，組織扎根是選戰重要關鍵，行政後勤則需要具備靈活性，而在文宣空戰、輿情回應及國際交流方面，也必須持續秉持「迅速、精準、不抹黑」的原則，持續傳達民眾黨理念、即時澄清他黨攻擊，同時也要持續拓展國際交流與對話。

黃國昌強調，「迎戰2026年為台灣長遠治理做準備」，民眾黨將持續以制度化、專業化作為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，以回應人民期待。