快訊

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

空軍戰備操演！ 空拍共機狙擊手莢艙亮相 馬尾女飛官升空戰巡成焦點

吳思瑤問中共介選狀況？ 游盈隆：感覺很嚴重 但政府沒找到非常多證據

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆。記者邱德祥／攝影
行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆。記者邱德祥／攝影

立院內政、司法及法制委員會今聯席審查行政院函送中選會名單，民進黨立委吳思瑤質詢，問及中共、境外勢力在台的介選狀況是否嚴重，中選會主委被提名人游盈隆表示，作為嚴謹的政治學者，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據證明」。

吳思瑤質詢時先是針對不在籍投票提出強烈質疑，吳強調，成功的選務三要素，當然要是公正的、要有效率的、更要能便民。她批評，目前在野黨提出的不在籍投票方案，顯然只著重於降低選民投票成本的便民思考，卻忽略了對公正性與選舉效率的影響，「不在籍投票會造成選務的混亂，甚至影響秘密投票，甚至也或多或少，境外介選風險增高的疑慮，產生對於整個投票民主制度的信任危機。」。

吳思瑤隨後問，中共、境外勢力介選狀況嚴重嗎？游盈隆起初停頓數秒，吳思瑤接著問「有這麼難回答？」游盈隆才說，作為嚴謹的政治學者，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明。

吳思瑤當場列舉法務部證據，包含境外資金的介選、網路選舉的賭盤跟認知作戰、假訊息的操作，2024年被偵辦的依反滲透法的案件境外勢力介選117件、287人，「這不是證據？」

吳思瑤更說，國民黨主席選舉更是自家人跳出來批評中國介選變本加厲，中國可以利用製造假駕照方式，大量地協助中國僑民投票，各國如韓、加、澳、美、印均在積極防範，面對中國變本加厲的介選，台灣必須 「禦敵從寬，料敵從嚴」。

至於是否支持選舉前10天的民調禁制期調整？游盈隆說，可接受調整到7天；對於國民黨立委要將民調禁制期調成3天，游則回「太短了。」

不在籍投票 介選 吳思瑤 游盈隆

延伸閱讀

支持公投綁大選 游盈隆：倒洗澡水別連嬰孩一起倒掉

游盈隆：現階段九合一地方選舉實施不在籍投票 肯定是場災難

游盈隆：任中選會主委會辭台灣民意基金會董事長 切割政治評論

推不在籍投票 游盈隆：若在九合一選舉會是一場災難

相關新聞

要稱「台灣101」還是「台北101」？ 陳水扁：都沒有更名的必要

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，在一片恭賀潮中，出現「台灣101」和「台...

與韓國瑜春聯誰搶手？蔣萬安妙回7字：小孩子才做選擇

國民黨台南市長參選人謝龍介，與立法院長韓國瑜、北市長蔣萬安推「馬上幸福」、「今馬熊讚」聯名春聯，向台南鄉親獻上祝福。媒體...

吳思瑤問中共介選狀況？ 游盈隆：感覺很嚴重 但政府沒找到非常多證據

立院內政、司法及法制委員會今聯席審查行政院函送中選會名單，民進黨立委吳思瑤質詢，問及中共、境外勢力在台的介選狀況是否嚴重...

李艷秋指柯建銘續任可能性很高 周玉蔻喊打賭：綠下任總召絕對不姓柯

資深媒體人李艷秋昨天在臉書發文，指賴清德總統最近心情不好，細數原因之一包括民進黨團總召柯建銘有意拚連任總召，「以柯建銘的...

柯文哲酸藍別高估實力 白委卸任成績單分數恐也不高

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲再度復出，數度現身輔選及黨員見面行程，近期更是暢談去年大罷免32比0結果，所謂「國民黨不要太高估自己的實力」也引發政壇熱議，一席話說得相當有自信，不過事實恐怕並非如此。 立法院本會期延會至1月31日，理由為今年度總預算陷入僵局，民眾黨團在提案說明指出，為了避免時間緊迫草率審查，因此建請本會期延會至1月底。然而，今年度總預算至今仍未交付委員會審查，民眾黨團反而先在不在籍投票專法、人工生殖法等法案面臨卡關。

陸配參政權 游盈隆：兩岸關係複雜目前無清楚立法

中選會被提名人游盈隆今天針對陸籍配偶參政權議題表示，中選會樂見國民參政權被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令目前沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。