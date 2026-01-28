吳思瑤問中共介選狀況？ 游盈隆：感覺很嚴重 但政府沒找到非常多證據

立院內政、司法及法制委員會今聯席審查行政院函送中選會名單，民進黨立委吳思瑤質詢，問及中共、境外勢力在台的介選狀況是否嚴重，中選會主委被提名人游盈隆表示，作為嚴謹的政治學者，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據證明」。

吳思瑤質詢時先是針對不在籍投票提出強烈質疑，吳強調，成功的選務三要素，當然要是公正的、要有效率的、更要能便民。她批評，目前在野黨提出的不在籍投票方案，顯然只著重於降低選民投票成本的便民思考，卻忽略了對公正性與選舉效率的影響，「不在籍投票會造成選務的混亂，甚至影響秘密投票，甚至也或多或少，境外介選風險增高的疑慮，產生對於整個投票民主制度的信任危機。」。

吳思瑤隨後問，中共、境外勢力介選狀況嚴重嗎？游盈隆起初停頓數秒，吳思瑤接著問「有這麼難回答？」游盈隆才說，作為嚴謹的政治學者，感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明。

吳思瑤當場列舉法務部證據，包含境外資金的介選、網路選舉的賭盤跟認知作戰、假訊息的操作，2024年被偵辦的依反滲透法的案件境外勢力介選117件、287人，「這不是證據？」

吳思瑤更說，國民黨主席選舉更是自家人跳出來批評中國介選變本加厲，中國可以利用製造假駕照方式，大量地協助中國僑民投票，各國如韓、加、澳、美、印均在積極防範，面對中國變本加厲的介選，台灣必須 「禦敵從寬，料敵從嚴」。

至於是否支持選舉前10天的民調禁制期調整？游盈隆說，可接受調整到7天；對於國民黨立委要將民調禁制期調成3天，游則回「太短了。」