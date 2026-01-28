李艷秋指柯建銘續任可能性很高 周玉蔻喊打賭：綠下任總召絕對不姓柯

資深媒體人李艷秋昨天在臉書發文，指賴清德總統最近心情不好，細數原因之一包括民進黨團總召柯建銘有意拚連任總召，「以柯建銘的人脈，續任的可能性很高」。對此，資深媒體人周玉蔻今天在臉書喊話李艷秋打個賭，「民進黨立院黨團下任總召，絕對不姓柯」。

李艷秋昨天在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，「最近，少惹賴清德，他心情不好」，包括「不想讓他選的人竟然贏了，想讓他走的人卻不走」。

李艷秋表示，立院萬年總召柯建銘大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以柯建銘的人脈，續任的可能性很高；如果賴不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹他不開心，通過彈劾總統案也不是夢。「有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎？」

周玉蔻今天在臉書發文，「柯建銘票選必定連任做總召？艷秋妹妹，我跟妳打個賭如何？民進黨立院黨團下任總召，絕對不姓柯！」