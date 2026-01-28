國共交流恐影響南部選情？ 柯志恩：民生交流別擴大到意識形態

中國國民黨與中國共產黨「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，外界關注會否影響南部選情。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生有關專業交流，不用擴大到意識形態，也不用把國民黨提的任何改革都跟對岸掛鉤；國民黨台南市長參選人、立委謝龍介也說，南部選民一定接受追求和平。

國民黨副主席蕭旭岑宣布2月2日率團訪陸，出席雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。外界關注，目前區域局勢緊張，有消息還指國民黨拿擋軍購換國共論壇，又適逢選舉年，國共交流是否會影響南部選情。

謝龍介、柯志恩，以及前內政部長李鴻源今上午開「台南維冠大樓震災十周年記者會」並於會後接受媒體聯訪。柯志恩回應，李鴻源這次出訪都是強調專業所及，包含防災、避震或民生相關，不用把兩岸交流擴大到意識形態，相信民眾眼睛是雪亮的，大家自有判斷。

柯志恩指出，國民黨、民眾黨對常態編列國防預算沒有太多意見，對自主防衛也都支持，但一下子就要1.25兆元令人質疑，這是國民黨訪中國大陸前就討論的，真的不用把國民黨提的任何改革都跟對岸綁標、掛鉤，這是過度操作，對朝野和諧、兩岸關係都沒有實質幫助。

另外，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃直指國民黨如此作法，不會被南部選民接受。國民黨台南市長參選人謝龍介反嗆，南部選民對追求和平一定接受，透過專業交流、人道關懷、求同存異就可以打開兩岸和平之門，不用汙名化、扣紅帽子。

謝龍介還說，真要講國防，台灣哪一個重要武器、戰略布局不是國民黨留下的？幻象2000、F-16戰機、愛國者飛彈也都是國民黨採購的，國民黨最重視國防，跟共產黨對抗超過80年，太了解共產黨了，今天反對的是凱子軍購，不要把台灣人當盤子。