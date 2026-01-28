中天條款有望在30日通過！ 718億新興計畫本期過不了

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院28日舉行朝野協商，《衛廣法》將送院會表決，新興計畫確定本會期無法動支。（直播截圖）
立法院28日舉行朝野協商，《衛廣法》將送院會表決，新興計畫確定本會期無法動支。（直播截圖）

中天條款有望在30日通過！立法院28日進行朝野協商，針對《衛星廣播電視法》第17到19條，有關媒體換照的規定，綠與藍白沒有共識下，將送交院會表決。另外，藍白提案希望先動支718億的新興計畫，但同樣遭到民進黨反對，認為預算要整個通過，立法院長韓國瑜表示擇期再議，本會期確定不會通過。

標案要公開透明

立法院28日進行朝野協商，就《選罷法》、《衛星廣播電視法》、總預算新興計畫等議題進行協商，針對《衛星廣播電視法》第17到19條，有關媒體換照與撤照的條款，民進黨立院總召柯建銘言簡意賅的表示「無法接受、反對」，由於朝野協商需要各黨同意才能定案，因此《衛星廣播電視法》將送院會表決。

民眾黨團副總召張啓楷表示，上次朝野協商通過要公開透明條款，尤其是媒體拿政府標案要定期在網站上公開，以前民進黨主張黨政軍退出媒體，但如今傳出三立入主中嘉的狀況，且每年都有重大標案集中包給特定媒體，前主委陳耀祥曾承諾他要一併修正廣電、衛星與有線等廣電三法，NCC應在半年內配合修正，都沒有落實。

NCC要提可接受者

對此，NCC代理主委陳崇樹表示，會儘速加快幕僚作業，但由於NCC修法需要召開委員會議，目前委員數量不足，6個月要完成修法有困難。

國民黨立院黨團總召傅崐萁回應說，NCC可以先請幕僚單位先提供初步意見，委員的部分要請總統賴清德與行政院儘速提名「社會可接受的人選」，比照這次中選會提名。民進黨團書記長陳培瑜反駁，不要一直汙名化特定媒體拿標案的狀況，另外也有其他媒體（例如TVBS）承接政府大量標案。

最終朝野經過協商，《衛星廣播電視法》第17到19條，50條都保留送院會處理。

新興計畫無法動支

至於外界關注的718億新興計畫，由於各黨也沒有共識，且還在協商冷凍期，因此立法院長韓國瑜裁定擇期再議。

張啓楷指出，總預算並非只有2%可以動用，延續性計畫與人事費都還可以進行，因此是92.5%；但陳培瑜反駁，難道藍白不挑的新興計畫就不重要，還是因為擔心進入委員會濫刪的嘴臉被全民看見？

