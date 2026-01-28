支持公投綁大選 游盈隆：倒洗澡水別連嬰孩一起倒掉

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院內政、司法及法制委員會今審查行政院函送中選會委員提名名單，中選會主委被提名人游盈隆表示，支持公投綁大選，沒有不支持空間。記者邱德祥／攝影
立院內政、司法及法制委員會今審查行政院函送中選會委員提名名單，中選會主委被提名人游盈隆表示，支持公投綁大選，沒有不支持空間。記者邱德祥／攝影

立院內政、司法及法制委員會今審查行政院函送中選會委員提名名單。針對民進黨立委質詢公投綁大選，中選會主委被提名人游盈隆表示，2018年九合一選舉公投綁大選確實是噩夢，當年有10項公投且公告後1個多月投票，秩序大亂。游強調，支持公投綁大選，沒有不支持空間，但「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉。」

民進黨立委黃捷質詢，游盈隆過去一向支持公投綁大選，若未來上任後是否仍維持相同立場。游盈隆表示，他支持公投綁大選，且也沒有不支持的空間，因為相關法律已經通過。

至於未來中選會要如何務實解決2018年曾發生邊投票、邊開票；開票至凌晨三點，及因人綁事導致公投議題無法充分討論等問題。游盈隆指出，2018年確實是一個噩夢，但該次混亂與多項條件有關，當年有10項公投，在中選會公告後僅一個多月就投票，導致整體選務秩序大亂，後來已修法將公投公告到投票期間，延長為三個月，這是重要的制度調整，且過去龐大的選務工作，一半必須由公教人員負責，相關規定也已修正，改為只需三分之一由公教人員支援。

對於黃捷要求游盈隆能承諾任內絕不再發生2018年的選務噩夢。游盈隆表示，會盡力而為。

民進黨立委陳培瑜也問及公投綁大選問題，游盈隆說，2004年民進黨提出2個公投綁大選順利舉行；2008年民進黨提出2個公投綁大選，國民黨也相對提出2個，4案都順利辦完，公投綁大選碰到的問題是2018的那一場災難，因為那場災難，大家都在想如何避免災難重現。

游盈隆也說，西方有一句話是「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，意思是公投是重要的，跟選舉綁在一起立意甚佳，且過去經驗也證明這是沒有問題的。

立院內政、司法及法制委員會今審查行政院函送中選會委員提名名單。針對民進黨立委質詢公投綁大選，中選會主委被提名人游盈隆表示...

