外交部旅遊警示增列與「中國2條約」標注 美日韓均在列

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。圖／聯合報系資料照片
農曆春節假期將至，將迎來國人出遊潮，領務局長鄭正勇昨在外交部例行記者會指出，外交部在旅遊警示新增各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。進一步瀏覽領務局資訊發現，日本、南韓、越南、泰國、美國、加拿大等國人常去的國家皆與中國簽有引渡協定或司法互助條約。

外交部統計，目前有67國與中國簽有刑事司法互助協議，另外有62國簽有引渡條約。

鄭正勇表示，現行國外旅遊警示分級表分為四級：「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色盡速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

鄭正勇指出，旅遊警示除提供有關當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等影響旅安資訊，也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供參考。

