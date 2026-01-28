快訊

接見美台商業協會！ 鄭麗文提兩岸經貿 重申全力推動重啟核能

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文在中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文在中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨副主席蕭旭岑今宣布2月2日將率團訪陸，黨主席鄭麗文則在臉書發布，接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團的訊息。雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，鄭麗文並樂見雙方在相關議題上持續對話。

在兩岸與經貿議題上，鄭麗文提出兩岸穩定即是經濟基石。她直言，緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。

針對產業升級，國民黨樂見美國私部門挹注資源，並促成台灣金融業、傳統產業與美國科技巨擘對接，加速引入AI技術，帶動產業轉型。

此外，針對外商最為關切的能源議題，鄭麗文也向訪團重申，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣擁有穩定的電力供應。

會談最後，柯拉克特別邀請國民黨參與美國建國250週年的「自由250」慶祝活動，鄭麗文表達祝賀，也期待與美方共同紀念這份情誼，並彰顯雙方共享的民主價值。

鄭麗文 國民黨 美國

