游盈隆：現階段九合一地方選舉實施不在籍投票 肯定是場災難

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主委被提名人游盈隆今表示，若九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一場災難，也可能產生將近9千種不同選票，行政幾乎無法負荷。記者邱德祥／攝影
民眾黨立院黨團力推不在籍投票法草案，中選會主委被提名人游盈隆今表示，若九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一場災難，也可能產生將近9千種不同選票，行政幾乎無法負荷，恐壓垮中選會，可從公投開始分階段施行比較好。

立院內政、司法及法制委員會今召開聯席會，審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢時問游盈隆，就立法院研議修法引入「不在籍投票」、且多數版本限於「境內移轉投票」，若立法院完成修法，中選會是否會忠實執行？

游盈隆表示，若立法院通過不在籍投票相關法律，中選會將依法行政、全力以赴執行。至於可行性，游坦言，目前不清楚最終通過的制度內容為何，不在籍投票確實是世界潮流，也是許多台灣民眾認為「進步」的方向，但不能脫離現實，若深入檢視台灣現行選舉制度，就會發現不在籍投票牽涉極為複雜的選舉工程，特別是在九合一地方選舉。

游盈隆強調，若在九合一選舉中實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」，中選會已評估指出，若在九合一地方選舉推動不在籍投票，將可能產生將近9000種不同選票，行政上幾乎無法負荷，制度改革固然令人嚮往，但「我們喜歡看天邊的彩霞，不要踩壞眼前的一大叢玫瑰」。

游盈隆表示，選務行政的公信力是最重要，必須讓選民相信選舉結果的公正性，不在籍投票最大的困難主要來自執行面與可行性，境外勢力影響等問題相對次要，如果立法院通過一個中選會無法執行，壓垮中選會，他無法在此保證一定能夠做好，若貿然承諾，反而是不負責任的作法。

民進黨立委張宏陸質詢時也問不在籍投票，游盈隆答詢，台灣從來沒實施過不在籍投票，不知道會碰到什麼情況，事先做好周全研究、調查，目前中選會提出的解決方式可行，應該要循序漸進，而非一步到位，九合一選舉全面性的弄不在籍投票，太大膽、太冒險。

