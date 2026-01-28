馬太鞍堰塞湖釀災花蓮議會國民黨團告發劉世芳 廢弛職務釀成災害等罪

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長日前被收押，國民黨花蓮縣議會黨團與立委陳玉珍、翁曉玲今至台北地檢署，直指，「中央必須扛起責任」馬太鞍溪為中央主管河川，長達9年未見中央主動疏濬紀錄，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等3人涉廢弛職務釀成災害罪、過失致死罪。

告發人之一、花蓮縣議員吳建志表示，今天這麼多條人命，中央必須扛起責任，疏散作業要點通通都是事後補救的，8月11日他在臉書大聲呼籲中央不要紙上談兵，要落實處理堰塞湖問題，但中央政府遲至2025年10月18日才完成疏散計畫，災前完全沒有任何8600人的疏散計劃。

吳建志指出，災害防治法的權責單位全部都屬於「中央」，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線及收容整備計劃。馬太鞍溪為中央主管河川，長達9年未見中央主動疏濬紀錄，誰失職？這相當明顯。

立委陳玉珍表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，造成不幸傷，是國人悲傷的事情，但執政黨卻不去反省為何發生，這9年來主管河川的經濟部沒有做有效的疏濬，災害發生時須發簡訊的農業部又輕忽，未發細胞簡訊通知，中央防治單位主管內政部長劉世芳還說「這不就像是一些水流到家門口，垂直避難就可以了」，劉世芳罪無可赦。

陳玉珍指出，民進黨不要有事發生就找基層開刀，先收押光復鄉長林清水，現在還意圖利用司法手段政治打壓針對花蓮縣長徐榛蔚，真正應該負責的是9年多來從來沒有努力疏浚的經濟部等中央單位，一天之內讓撤離人數變成數千人，這是地方人力做不到的，今日告發，希望司法單位公正偵辦，不要都找基層開刀，用司法工具做政治鬥爭。

立委翁曉玲表示，地檢署沒有針對重要的部會、首長調查，反而朝向偵辦追查花蓮縣政府，光復鄉長何其無辜，小小的鄉長人力資源都有限，撤離人數一天之內從690人暴增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從。

翁曉玲直指，賴清德政府非常冷血、冷酷，迄今沒有跟受難家屬、鄉民道歉，你們有真正反省悔過嗎？民進黨政府又開始動用司法手段對付花蓮縣長、鄉長、縣府公務人員，這是非常不合理的，今天告發主要是提醒司法檢調單位，不要忘記誰才是握有權力、最多資源的機關，這些首長不要放縱他們。

國民黨花蓮縣議會黨團指出，撤離人數一天之內從690人暴增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從；農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。

馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強。馬太鞍溪為中央主管河川，然長達9年未見中央主動疏濬紀錄。行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。