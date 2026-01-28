快訊

要稱「台灣101」還是「台北101」？ 陳水扁：都沒有更名的必要

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統陳水扁。（本報資料照片）
前總統陳水扁。（本報資料照片）

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，在一片恭賀潮中，出現「台灣101」和「台北101」的爭辯。前總統陳水扁臉書發文表示，「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是陳水扁在擔任台北市長任內不分朝野共同催生的一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

賴清德總統與前總統蔡英文在社群發文稱台北101，副總統蕭美琴和行政院長卓榮泰則說是台灣101，引發解讀，台北市長蔣萬安反問，「我是台灣市的市長嗎？」

陳水扁說，卓榮泰也沒說要改名，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？

陳水扁指出，101董事長賈永婕去年底在立法院答覆民進黨立委郭國文的改名建議時，事後在臉書表示，認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是台灣全民的101；台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要。

