賴總統：台灣身處捍衛民主第一線 沒有鬆懈本錢

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統賴清德（左）28日在總統府主持中華民國115年2月份將官晉任授階典禮，海軍上校盧建仲（右）晉任海軍少將。中央社
賴清德總統今（28日）在總統府主持將官晉任授階典禮，他說，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張；面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

賴總統指出，國軍必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。

此外，賴總統表示，要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量；要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。

這次的將官晉任授階典禮，陳健中、盧建仲、林健源與徐文龍等人晉任少將；總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮和國防部長顧立雄等人在場觀禮。

總統賴清德（左）28日在總統府主持中華民國115年2月份將官晉任授階典禮，陸軍上校陳健中（右）晉任陸軍少將。中央社
國防部 總統府 國軍 賴清德

