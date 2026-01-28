卓榮泰喊話藍白快審預算 「難道連未來台美關稅談判也要擋」？

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者張文馨／攝影
行政院長卓榮泰。記者張文馨／攝影

行政院卓榮泰今（28日）上午出席「極端氣候下的國土規畫挑戰」研討會時再次呼籲朝野對話，距離國會會期只剩最後３天，行政院送審的今年度中央政府總預算已經在立法院擺了153天，「總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？」

卓榮泰會前受訪與會中致詞均談到總預算審查卡關，他說，人民已經非常不耐煩，政府是非常焦慮；這一個月來政府想盡辦法，透過各種機會希望跟在野黨對話，完全不得其門而入。

卓榮泰指出，總預算到現在「一頁都沒有翻過」，國會只挑了幾項自助餐式地要政院執行，但是沒有審議歲入，要如何執行歲出。

卓榮泰指出，距離國會休會還有３天，這３天大約也不會有實質進展，他希望在農曆年前趁著過年的好氣氛，能夠真正展開朝野對話，年後回到立院大家好好審查預算，讓國家在新年有向前的動力。

行政院 總預算 卓榮泰

