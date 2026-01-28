知情人士：台灣產業需要平台和出口 鄭麗文認國民黨責無旁貸

國民黨副主席蕭旭岑今宣布將於2月2日至4日，偕同智庫副董事長李鴻源與40名專家學者前往北京，出席「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。知情人士指出，兩岸關係冰封，渴望交流的台灣民意，與希望透過兩岸合作受惠的產業，都需要平台與出口，黨主席鄭麗文認為國民黨責無旁貸，必須勇敢跨出一步。

據指出，此次交流活動，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災事件，給鄭麗文很大刺激與思考。事件起因於應負管理之責的中央政府，無力處理兩處開口堤防補強不足、長達9年未積極疏濬；中國大陸在這方面有領先世界的技術與經驗。

為了台灣老百姓未來的身家安全，鄭麗文認為，有必要在如防災、能源、環保等攸關民生與百姓生命的面向，加強兩岸合作，深化交流，讓台灣民眾受惠，這也是未來兩岸應該共同致力的前瞻議題。

此外，知情人士表示，諸如人工智慧（AI）科技發展、碳中和等技術，大陸目前都有長足的進步與發展，鄭麗文認為，應該要在這些真正專業，又能讓台灣民眾也受惠的領域，深入進行兩岸交流合作，因此特別安排在北京清華大學安排包括ＡＩ、碳中和兩個中心的參訪。未來也將有各領域專家學者組團深入其他議題，到大陸進行參訪交流，透過兩岸合作，共同發展，真正對台灣人關切的各項民生議題有所幫助。

另一方面，包括觀光、旅遊、醫療、精密機械等，都是台灣本身強項的產業。知情人士表示，這幾年兩岸關係不佳，或多或少也受到衝擊。鄭麗文上任後，相關業者都來陳情，盼藉由國民黨與大陸建立起來的平台，和大陸產官學界進行交流，對這些產業有所助益。

據轉述，鄭麗文認為，這是國民黨不能推卻的責任，因此特別指示黨中央與對岸研商，有關這些急需出路發展的台灣產業，希望能透過這次智庫交流，能真正對這些產業有所幫助。國民黨沒有執政，但國會席次是最大在野黨，充分代表多數民意，接受陳情，關切民瘼，天經地義。

尤其在兩岸關係冰封的此刻，渴望交流的台灣民意，與希望能透過兩岸合作受惠的產業，都需要一個平台與出口。鄭麗文認為，國民黨責無旁貸，必須勇敢跨出一步，為台灣民眾守護利益，透過交流合作，也穩定兩岸關係，為台海帶來和平。