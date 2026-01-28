快訊

游盈隆：任中選會主委會辭台灣民意基金會董事長 切割政治評論

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆。記者邱德祥／攝影
行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆。記者邱德祥／攝影

立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，如何確保未來角色分際？游說，已有相當覺悟，「我可能失去自由」，將辭去台灣民意教育基金會董事長、董事，「我採取比法律更嚴格的標準做自我要求。」

行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，主任委員被提名人為游盈隆，副主任委員為胡博硯，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，行政院秘書長張惇涵及被提名人們均列席。

牛煦庭質詢，台灣民意基金會的民調在政壇長期具高度能見度，也常成為政治攻防重要素材，看到游盈隆被提名為中選會主委，外界難免感到諸多疑問，游平時評論政治、從事民意調查，並在基金會中有職務，若有幸出任中選會主委，將如何確保這些身分間的分際？

游盈隆答覆表示，對於擔任中選會主委已有相當覺悟，也清楚這個職務必須付出一定程度的犧牲且可能失去自由，意思是將可能失去公開評論台灣政治的自由，對一名政治學者、關心台灣公共事務的知識分子而言，這樣的犧牲相當重大，但為了更高的目的與目標，願意做出清楚切割，「魚與熊掌不能兼得」，必須有所取捨。

牛煦庭追問，會離開台灣民意基金會的相關職務？游盈隆強調，如果立法院通過中選會人事同意權並完成任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長及董事職務，並採取比法律更嚴格的標準來要求自己，以確保中選會的獨立性與公信力。

中選會 行政院 游盈隆

